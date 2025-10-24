Corsair lance une version renforcée de son SSD portable USB4

Aujourd’hui, le constructeur annonce la sortie du Corsair EX400U Survivor. Il s’agit ni plus ni moins des mêmes composants internes mais encapsulés cette fois dans un boîtier renforcé.

Rappelez-vous le fabricant Corsair avait dévoilé en janvier dernier un SSD portable USB4, le EX400U. Il s’agissait d’un SSD très performant capable d’atteindre des taux de transferts pouvant aller jusqu’à 4.000 Mo/s en lecture et 3.600 Mo/s en écriture.

Aujourd’hui, le constructeur annonce la sortie du Corsair EX400U Survivor. Il s’agit ni plus ni moins des mêmes composants internes mais encapsulés cette fois dans un boîtier renforcé. Désormais, le SSD est capable de résister aux chutes et aux chocs et il est étanche (il est d’ailleurs certifié IP55).

Sans grande surprise, le EX400U Survivor est décliné en trois capacités : 1 To, 2 To et 4 To. Il exploite toujours un port USB4 et il offre les mêmes débits que son prédécesseur, à savoir :

EX400U Survivor 1 To : 4.000 Mo/s en lecture, 3.500 Mo/s en écriture

4.000 Mo/s en lecture, 3.500 Mo/s en écriture EX400U Survivor 2 To : 4.000 Mo/s en lecture, 3.600 Mo/s en écriture

4.000 Mo/s en lecture, 3.600 Mo/s en écriture EX400U Survivor 4 To : 4.000 Mo/s en lecture, 3.600 Mo/s en écriture

L’engin est déjà disponible à la vente sur le site de Corsair où il coûte 159,99€ en version 1 To, 279,99€ en version 2 To et 464,99€ en version 4 To.