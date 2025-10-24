Corsair lance une version renforcée de son SSD portable USB4

Aujourd’hui, le constructeur annonce la sortie du Corsair EX400U Survivor. Il s’agit ni plus ni moins des mêmes composants internes mais encapsulés cette fois dans un boîtier renforcé.

Disques SSD
par Sebastien
0

Rappelez-vous le fabricant Corsair avait dévoilé en janvier dernier un SSD portable USB4, le EX400U. Il s’agissait d’un SSD très performant capable d’atteindre des taux de transferts pouvant aller jusqu’à 4.000 Mo/s en lecture et 3.600 Mo/s en écriture.

Aujourd’hui, le constructeur annonce la sortie du Corsair EX400U Survivor. Il s’agit ni plus ni moins des mêmes composants internes mais encapsulés cette fois dans un boîtier renforcé. Désormais, le SSD est capable de résister aux chutes et aux chocs et il est étanche (il est d’ailleurs certifié IP55).

Corsair lance une version renforcée de son SSD portable USB4

Sans grande surprise, le EX400U Survivor est décliné en trois capacités : 1 To, 2 To et 4 To. Il exploite toujours un port USB4 et il offre les mêmes débits que son prédécesseur, à savoir : 

  • EX400U Survivor 1 To : 4.000 Mo/s en lecture, 3.500 Mo/s en écriture
  • EX400U Survivor 2 To : 4.000 Mo/s en lecture, 3.600 Mo/s en écriture
  • EX400U Survivor 4 To : 4.000 Mo/s en lecture, 3.600 Mo/s en écriture

L’engin est déjà disponible à la vente sur le site de Corsair où il coûte 159,99€ en version 1 To, 279,99€ en version 2 To et 464,99€ en version 4 To.

Sebastien 20299 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS…

Sebastien

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Derniers téléchargements

Google Chrome 141.0.7390.123

Sebastien

Thunderbird 144.0.1 pour Windows 64-bit

Firefox 144.0 pour Mac

Firefox 144.0 pour Windows (32-bit)

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Promos d’Halloween : Microsoft Office 2021 à 31€…

Sebastien

Vente flash : l’iPhone 16e chute à 499,99€ (maj : l’offre…

Vente flash : le NAS Synology DS225+ est bradé à 319€ chez Grosbill !

Bon Plan : 10€ remise sur tout le site Rakuten et 10€, 20€, 30€ sur…

Derniers tests

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS…

Sebastien

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Derniers téléchargements

Google Chrome 141.0.7390.123

Sebastien

Thunderbird 144.0.1 pour Windows 64-bit

Firefox 144.0 pour Mac

Firefox 144.0 pour Windows (32-bit)

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Promos d’Halloween : Microsoft Office 2021 à 31€…

Sebastien

Vente flash : l’iPhone 16e chute à 499,99€ (maj : l’offre…

Vente flash : le NAS Synology DS225+ est bradé à 319€ chez Grosbill !

Bon Plan : 10€ remise sur tout le site Rakuten et 10€, 20€, 30€ sur…