Doté d’un port USB4, le SSD P30 d’Addlink offre des débits de 4.000 Mo/s

Ces dernières années, le fabricant Addlink nous a habitué à voir débouler régulièrement des SSD M.2. NVMe de plus en plus performants.

Aujourd’hui, Addlink présente un SSD portable : le P30. Ce nouveau dispositif est de forme carré, il mesure 64 mm de côté sur 12 mm d’épaisseur et pèse 45 grammes seulement. Il peut être utilisé sur PC, MAC, smartphones, tablettes, etc..

Ce nouveau SSD offre la particularité d’être équipé d’un connecteur USB Type C qui répond à la norme USB4 à 40 Gbps. D’après le constructeur, cela signifie que le P30 peut offrir des débits pouvant atteindre jusqu’à 4.000 Mo/s en lecture et jusqu’à 3.600 Mo/s en écriture lorsqu’il est utilisé sur un appareil lui aussi doté d’un port USB4.

Compatible MagSafe, le P30 peut être aimanté au dos d’un iPhone afin d’étendre sa capacité de stockage et ainsi sauvegarder encore plus de photos et de vidéos. D’ailleurs, le P30 est aussi compatible Apple Pro Res ce qui lui permet d’enregistrer les vidéos ProRes 120 Hz directement depuis les iPhone 15 (Pro/Pro Max) et les iPhone 16.

Addlink décline le P30 en trois capacités de stockage : 1 To (90$), 2 To (160$) et 4 To (prix non connu pour l’instant). Le SSD est couvert par une garantie de trois ans.