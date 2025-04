Les pilotes Radeon Adrenalin passent à la version 25.4.1

De nouveaux drivers Radeon Adrenalin sont disponibles pour les cartes graphiques d’AMD. Il s’agit des pilotes Adrenalin 25.4.1. Ils suportent le jeu The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Les drivers apportent aussi le support du FSR4 pour plusieurs titres : The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Assassin’s Creed Shadows, Kingdom Come Deliverance 2, Dynasty Warriors Origin, Civilization 7 et Naraka Bladepoint. Des améliorations et corrections de bugs sont également au programme.

Vous pouvez consulter le changelog complet sur le site du fabricant et télécharger les pilotes à la même adresse.

Nouveaux jeux supportés

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Support amélioré de la technologie AMD FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4)

Assassin’s Creed Shadows

Kingdom Come Deliverance 2

Dynasty Warriors Origin

Civilization 7

Naraka Bladepoint

Bugs corrigés et améliorations