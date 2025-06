Les pilotes Radeon Adrenalin 25.6.1 WHQL sont disponibles

Les pilotes Radeon Adrenalin viennent de sortir en version 25.6.1 WHQL. Les drivers supportent les nouvelles cartes graphiques Radeon RX 9060 XT et RAdeon AI Pro R9700 d’AMD. Ils supportent aussi le jeu Onimusha 2: Samurai’s Destiny Remaster et prennent en charge de nouveaux titres en FSR4 : Deadzone: Rogue, F1 25, Frostpunk 2, Legacy: Steel & Sorcery, Lords of the Fallen, Planetaries, QANGA, Rem Survival, Runescape: Dragonwilds, Star Wars Outlaws, Steel Seed, Stellar Blade, Virtua Fighter 5 R.E.V.O, Wild Assault. Vous pouvez consulter le changelog complet sur le site du fabricant et télécharger les nouveaux pilotes au même endroit.

