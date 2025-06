Les drivers Radeon Adrenalin sortent en version 25.6.2

Une nouvelle version des drivers Radeon Adrenalin vient de paraître. Les pilotes sont maintenant disponibles en version 25.6.2. Ils supportent de nouveaux jeux : The Alters et FBC: Firebreak. Ils prennent aussi en charge de nouveaux titres en FSR4 : The Alters, Delta Force, Dragonkin: The Banished et RoadCraft. Des bugs ont également été corrigés. Si ça vous intéresse, le changelog complet est dispo ici.

Nouveaux jeux supportés

The Alters

FBC: Firebreak

Nouveaux jeux supportant la technologie AMD FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4)

The Alters

Delta Force

Dragonkin: The Banished

RoadCraf

Bugs corrigés et améliorations