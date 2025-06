Apple iOS 26 et iPadOS 26 quels appareils sont compatibles ?

Apple a profité de sa keynote du Worldwide Developers Conference 2025 (WWDC25) pour dévoiler ses nouveaux systèmes d’exploitation. Parmi la multitude d’OS prévu (iOS, iPadOS, tvOS, watchOS, macOS, etc..) c’est évidemment iOS qui a retenu toute l’attention. A noter que le nouveau système mobile ne porte pas le nom d’iOS 19 comme on aurait pu s’y attendre mais il s’appelle finalement iOS 26. En effet, Apple a décidé de revoir le type de numérotation, désormais on a droit à une numérotation calendaire (le « 26 » pur 2026) ce qui permet en même temps à Apple d’harmoniser les versions de l’ensemble de ses systèmes d’exploitation : iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, visionOS 26, et tvOS 26.

Les nouveautés apportées par iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, visionOS 26, et tvOS 26 sont détaillées sur cette page du site d’Apple. La keynote est visionnable dans son intégralité dans cette vidéo :

Malheureusement chez Apple, chaque nouvelle version de sysème d’exploitation entraîne l’arrêt de la prise en charge de certains appareils anciens. Et cette fois n’échappe pas à la règle puisque plusieurs références d’iPhone ne sont plus supportés par iOS 26. C’est le cas des iPhone XS, iPhone XS Max et iPhone XR.

Quels iPhone sont compatibles iOS 26 ?

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

iPhone 15, iPhone 15 Plusn iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max

iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

iPhone SE de 2ème et 3ème génération

Du côté des tablettes d’Apple, c’est uniquement l’iPad 7 qui ne peut pas bénéficier d’iPadOS26

Quels iPad sont compatibles iPadOS 26 ?