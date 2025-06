Bonne nouvelle pour les joueurs : la Nintendo Switch 2 supporte l’usage des claviers et des souris. Il est donc possible de jouer à certains jeux, comme par exemple CyberPunk 2027.

Nintendo Switch 2 : on peut jouer avec un clavier et une souris

Evidemment tous les titres ne sont pas jouables avec un duo clavier/souris. N’espérez pas jouer à Mario Kart World de cette manière, ce n’est pas possible. Par contre ça peut être très intéressant pour certains types de jeux comme les FPS puisque ça permet de conserver le même confort (et les mêmes habitudes de jeu) que sur PC.

Apparemment il existerait même un clavier officiel pour la Nintendo Switch d’après cette vidéo :