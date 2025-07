Le jeu Sky Racket est gratuit sur l’Epic Games Store

Le jeu Sky Racket est disponible gratuitement sur l’Epic Games Store jusqu’au 17 juillet prochain. Le jeu est téléchargeable sur cette page sans avoir à débourser un centime.

Sky Racket est un mélange entre shoot ’em up et casse-brique, deux classiques de l’époque arcade. Dans un monde où vous ne pouvez pas attaquer, vous devrez utiliser votre raquette pour renvoyer les balles ennemies ! Renvoyez les balles de vos ennemis et sauvez la galaxie !