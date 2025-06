Vente flash : les NAS UGREEN sont en promotion sur Amazon.fr

Jusqu’au 8 juin 2025, les NAS de marque UGREEN sont en promotion sur Amazon.fr. A cette occasion, le cybermarchand a mis en place une page promotionnelle spéciale qui recense les différents modèles concernés : le DXP2800, le DXP4800 Plus, le DXP480T Plus et le DXP8800 Plus.

Ces quatre appareils bénéficient de 20% de réduction jusqu’au dimanche 8 juin en entrant le code promo UGREENNAS20. C’est vraiment intéressant, notamment sur le modèle 2 baies, qui devient vraiment très accessible.

Pour les personnes qui ont un vieux NAS Synology qui traîne la patte ça peut être une bonne opportunité de changer de crèmerie et d’obtenir quelque chose de plus puissant et de mieux équipé pour un coût modique.

NAS UGREEN DXP2800 (2 baies) à 279,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 349,99€) avec le code UGREENNAS20

NAS UGREEN DXP4800 Plus (4 baies) à 559,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 699,99€) avec le code UGREENNAS20

NAS UGREEN DXP480T Plus (4 baies SSD M.2.) à 799,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 999,99€) avec le code UGREENNAS20

NAS UGREEN DXP8800 Plus (8 baies) à 1199,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 1499,99€) avec le code UGREENNAS20

A noter que deux autres NAS UGREEN ont droit à une promotion également (respectivement 15% et 5%) :

NAS UGREEN DXP4800 (4 baies) à 444,12€ sur Amazon.fr (au lieu de 522,49€) avec le code UGREENNAS15

NAS UGREEN DXP6800 Pro (6 baies) à 968,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 1019,49€) avec le code UGREENNAS68

Les caractéristiques techniques complètes des différents modèles sont consultables dans cet article ou directement ici sur le site du fabricant.