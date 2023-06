Interview de Pascal Thevenier du site TT-Hardware

Si vous appréciez les sites d’actualités informatiques et les tests hardware depuis quelques années, l’évocation du site TT-Hardware ne devrait pas vous laisser indifférent. Bien au contraire, ce nom devrait même vous rappeler des souvenirs… Il faut dire que le site TT-Hardware est parvenu à se forger une solide réputation sur la scène hardware francophone de 1997 à 2015 grâce à ses articles détaillés, ses tests et son expertise.

Durant près de 18 ans, Pascal Thevenier a consacré son temps à administrer le site TT-Hardware afin de proposer des tests de composants informatiques (cartes graphiques, cartes mères, processeurs, disques durs, etc..) mais aussi des tests de PC portables dont il s’est d’ailleurs fait une petite spécialité au fil des années.

Les lecteurs appréciaient le contenu et formaient une communauté autour du site. D’ailleurs, le forum de discussions accolé au site était un repère de passionnés d’informatique où les habitués comme les nouveaux venus étaient les bienvenus. Ils échangeaient autour de cette thématique, un peu comme on échange un verre au bar du coin. Le maître mot était la convivialité et les échanges allaient bon train…

Malheureusement, en 2015 Pascal rencontre des soucis avec son employeur et doit abandonner le site. Pascal ne se laisse pas abattre pour autant et lance dans la foulée un nouveau site : TTH-News. L’aventure durera quelques mois avant que Pascal ne décide finalement de se lancer dans une reconversion.

J’ai souhaité interviewer Pascal Thevenier sur Bhmag afin d’avoir de ses nouvelles et aussi avoir son avis et son ressenti après toute cette aventure. Pascal a accepté mon invitation, je vous propose donc de découvrir ci-dessous son interview.

Quelques dates clés :

– 1997 : création du site TT-Hardware.com

– février 2015 : lancement de TTH-News.be

– août 2015 : fin des mises à jour sur TTH-News

– 2018 : le site TTH-News ne fonctionne plus

Présentation / Historique

Bonjour Pascal, je suis content de te recevoir sur Bhmag ! Merci de m’accorder cette interview. Tout d’abord comment vas-tu ?

Bonjour Sébastien, merci. Je vais très bien

Peux-tu nous parler un peu de l’histoire de TT-Hardware : Pourquoi et comment as-tu eu l’idée de créer un site hardware dès 1997 ? Et d’ailleurs pourquoi le nom TT-Hardware ?

TT étaient les initiales du nom de famille de mon épouse et du mien. L’idée de créer le site est venue après avoir acheté un PC pour réaliser mon travail de fin d’étude. J’ai commencé à mesurer ses performances, puis à essayer de les faire évoluer. Ensuite, j’ai étoffé une base de données avec les performances des PC d’amis et de copains. Enfin, grâce à une connexion internet par modem à l’université de Liège, j’ai rapidement eu accès au web. J’ai commencé une page web pour partager mes mesures de performances. Mais des chiffres sans aucune infirmation ne sont pas très intéressants. Je me suis mis à écrire des comptes rendus et des analyses…

Ce n’est un secret pour personne : tu habites en Belgique. Est-ce que ça n’était pas difficile au début de convaincre les fabricants de t’envoyer du matériel de test ? On sait que parfois ils sont tatillons et souvent pour eux dès qu’on est hors de Paris c’est déjà le bout du monde…

Pas du tout, tout s’est très bien passé. Je ne me suis pas adressé aux constructeurs dans un premier temps mais à des revendeurs informatiques qui me prêtaient du matériel un échange d’un lien et d’un remerciement bien naturel.

A chaque article avec un lien, le nombre de visiteur sur le site affichait une belle augmentation. Tout le monde était ainsi gagnant ! J’ai ensuite été contacté par les marques dont je ne testais pas les produits. Une rencontre, par le plus grand des hasards, avec Marie Colas, responsable marketing chez Hercules, a aussi donné un coup de boost pour les tests de cartes graphiques.

Quand le site a commencé à prendre de l’importance. A quel moment as-tu pris conscience que le site prenait de l’ampleur et qu’il fallait te professionnaliser ?

Quand les premières références aux sites web sont apparues dans la presse papier, j’ai été contacté par un Vervietois (Christophe Rahier) qui s’était lancé dans le hosting et la gestion des noms de domaines. J’ai obtenu le www.tt-hardware.com grâce à lui. Et à ce moment, je me suis dit que le site commençait à avoir un côté professionnel. Pour la petite histoire, Christophe est à présent un collègue et nous travaillons tout les deux dans les environnements Windows Server… La rencontre avec Patrick Jacquemin et Gauthier Picquart, les fondateurs de Rue Du Commerce, a permis de passer en professionnel.

Tu as testé pas mal de matos sur TT-Hardware que ce soit des cartes mères, des cartes graphiques, des processeurs, des disques durs, beaucoup de PC portables, etc.. Lesquels t’ont le plus marqué ?

J’ai adoré l’Athlon Slot A qui a sauvé AMD quand les K6 ne tenaient plus la route. Je garde un excellent souvenir des disques durs Raptor à 10 000 rpm. Pour moi, une des plus grosses évolutions a été la GeForce… Mais elle a quasiment tué tous les autres constructeurs de cartes graphiques ; dommage pour la concurrence et coup de maitre de NVIDIA.

A ce sujet, j’ai eu un faible pour Kyro qui a mis un peu de fraîcheur dans le monde des cartes graphiques. Dans les coups de cœurs, il y a ma 3Dfx Voodoo 3000 qui est dans un PC toujours opérationnel composé d’un Pentium II 300 MHz avec une carte mère Asus, un lecteur DVD et d’autres composants de la même époque. Je garde aussi un très bon souvenir des Athlon 64 et des premiers processeurs Core d’Intel. Pour terminer, les SSD, peu importe la marque, ont été une révolution comparable à la GeForce et aux processeurs multi cœurs.

Est-ce que tester du matériel et publier des articles ça te manque pas trop ?

Non, j’ai été formateur suite à ma réorientation professionnelle. J’ai rédigé des cours à la place ! C’était toujours écrire et partager du savoir. Au fil des années, j’ai constaté que les étudiants à qui je donnais des cours (d’informatique) ne s’intéressaient plus au hardware. Je pense souvent à une scène du film « Les pirates de la Silicon Valley » où les gens d’IBM disent à Bill Gates que les bénéfices viennent du matériel et pas du logiciel. Exit le hardware pour moi aussi !

Tu peux nous le dire maintenant (on est entre nous ;) ) quels sont les produits les plus « chiants » à tester ?

Je n’en ai pas testé beaucoup, j’avais la chance de tester ce que je voulais. Je n’aurais jamais voulu tester une imprimante ! De manière générale, tout ce qui n’était pas « benchable », n’apportait rien de plus en termes de performances et ne pouvait pas être overclocké ne n’intéressait pas outre mesure.

Bhmag et TT-Hardware ont un point commun ? Sais-tu lequel ? Ils ont tous les deux étaient créés un 15 août !! Pour préparer cette interview je suis retombé sur cette news du 15 août 2001 (hé oui ça date !!!) : Bhmag fêtait ses 1 ans d’existence tandis que TT-Hardware célébrait ses 4 ans. (hé oui ça date !!!)

Je ne le savais pas, ça ne nous rajeunit pas cette histoire.

On se rappelle que TT-Hardware a donné naissance à une vraie communauté autour du site et du forum. Sur le forums on pouvait y échanger entre passionnés sur de nombreux sujets. Demander des conseils pour l’achat d’un PC, des composants, etc..

Le forum était une magnifique communauté avec une très bonne ambiance. Il n’y avait quasiment pas besoin de modération. Des gens sont devenus amis via le forum. J’ai moi-même conserver les amis de cette époque. Il y avait la section sur les PC portables qui tournait à plein régime. Je pense avoir été dans les premiers sites à tester des laptops et à leur dédier un forum. C’était vraiment une chouette époque avec des gens vraiment formidables.

L’aventure TT-Hardware duré pas mal d’années. Tu dois avoir de nombreuses anecdotes à raconter. Quels sont pour toi les meilleurs moments que tu as vécu durant cette période ?

Les voyages de presse font partie des meilleurs souvenirs. La plus belle anecdote s’est produite lors d’une présentation de l’architecture Core à Londres. J’y étais allé avec un confrère néerlandophone avec qui je m’entendais très bien. Le Chief Architect ouvre une séance de Q&A et je lui pose une question sur le TDP du cache et la part qu’il peut représenter dans le TDP total. Une question du genre, je ne me souviens plus exactement… Il ne sait pas me répondre mais appelle qqu. La personne vient me trouver et me dit qu’il va se renseigner trouvant cette question très intéressante. Ensuite, mon confrère pose une question et même scénario. Nous avons finalement été invité à manger tous les deux à rencontrer le CA de Nehalem en privé. Il y a eu aussi quelques bonnes virées avec les gens de chez NVIDIA !

Et les moins bons ?

La perte d’intérêt généralisée par rapport au hardware qui a conduit à la fin de la presse internet qui avait elle-même conduit à la mort de la presse papier…

On se rappelle qu’en 2015 tu as été contraint d’abandonner TT-Hardware suite à des soucis avec ton ancien employeur ? (RueDuCommerce il me semble) Peux tu nous en dire plus ? Que s’est-il passé à l’époque ?

Rue du Commerce a été racheté par une société qui allait « apporter leur savoir-faire » à Rue Du Commerce. En quelques années, ils ont dévalorisé RDC qui était une belle entreprise. Pour revendre RDC à Carrefour, ils ont licencié en masse…

Je garde un excellent souvenir de mon licenciement. La RH ne savait pas que j’avais un contrat de droit belge. Elle m’a donné un préavis sans date. Dans la loi belge, c’est un licenciement immédiat sans préavis à prester avec bien entendu le préavis intégralement payé. Elle pensait que c’était l’histoire de quelques semaines voire mois. C’était 18 mois ! Elle a eu le culot de me demander si je pouvais détruire le premier recommandé sans date pour qu’elle en envoie un autre avec des dates de préavis ! Je suis encore en train d’en rire en rédigeant ces lignes…

Suite à ces problèmes, un nouveau site a vu le jour en février 2015 : TTH-News.be J’avais relayé à l’époque avec plaisir l’arrivée de ce nouveau site

Suite à mon long préavis gracieusement offert, j’ai passé du temps à faire un nouveau site et à m’interroger sur ce que j’allais faire. Rédacteur était un métier sans avenir. J’ai suivi des formations en réseau et Windows Server.

Et maintenant ?

Depuis l’arrêt de TTH-News.be. Peux-tu nous dire ce que tu deviens ? Que fais-tu actuellement ?

J’ai été formateur IT : Microsoft Windows Server, Exchange, Sharepoint, Office 365, Veeam B&R et VMware vSphere. Je me suis intéressé à PowerShell et aux certificats numériques. Je travaille à présent comme consultant dans une société informatique. J’ai autant de plaisir à scripter des déploiements et automatiser des tâches en PowerShell ou à configurer une infrastructure à clés publiques (PKI) à deux ou trois niveaux qu’à tester du hardware.

Tu possèdes toujours le nom de domaine TTH-News.be ? Un retour est-il envisageable ?

Non, je ne ferai plus de site web.

Si tu pouvais revenir en arrière : est-ce qu’il y a des choses que tu ferais différemment ?

Je garde une impression de grand gâchis pour la façon dont RDC a été mal géré suite au rachat. Mais au final, je suis content que les évènements m’ont forcé à revoir ma carrière. C’était une voie sans issue… Je préfère avoir eu à me réorienter à 44 ans qu’à plus de 50 ans ! Pas de regrets au final, une très belle aventure dans son ensemble.

Est-ce que tu suis toujours les actualités informatiques ? Si oui, que penses-tu des actus du moment ?

Je ne suis plus du tout l’actualité informatique. Et du temps où je la suivais encore, je n’y trouvais plus beaucoup d’intérêt.

Parlons gaming : est-ce qu’en 2023 tu joues toujours aux jeux vidéo ? Si oui, quels sont tes jeux du moment ?

Je joue à Train Simulator, ou plus exactement, je crée et mod pour ce jeu (vieux et dépassé mais quand on aime les trains). Mes derniers jeux sont les Fallout ou un TES et j’y joue encore à l’occasion. J’ai fait un « Tomb Raider » il y a quelques temps. De là à dire lequel !? On peut dire que je ne joue plus vraiment. Ah si, j’ai pas mal joué à World of Warship il y a quelques années.

Si je te dis : PC ou console ? Tu réponds ?

Je n’ai eu qu’une seule console qui servait de lecteur Blu-Ray !

Dernière question : c’est quoi pour toi le meilleur PC actuellement pour du gaming ? C’est pour un ami ^^

Aucune idée ! Allez, si quand même une GeForce RTX 4080 avec un Core i9 ou un Ryzen et un SSD NVMe. Plus de précision, c’est hors de mon domaine de compétence ! Et purée, les prix se sont complètement envolés !

Question bonus de Tata Suzanne : Est-ce que toi aussi quand tu vas dans un mariage ou une cérémonie quelconque, tu as une arrière tante qui vient te parler de ses problèmes de téléphone ou d’imprimante en plein milieu de la soirée « parce que toi tu t’y connais… » ?

Travaillant toujours dans l’informatique, oui des gens me demandent encore si… Mais je leur réponds que … non ! Je travaille dans une autre informatique qu’ils ne connaissent pas du tout.

Un grand merci Pascal d’avoir accepté cette interview. Ca fait plaisir d’avoir de tes nouvelles et j’espère également que ça a intéressé beaucoup de lecteurs.

C’était un plaisir et beaucoup de bons souvenirs. Merci Séba.

