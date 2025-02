Samsung lance un nouveau SSD M.2. PCie 5.0 : le 9100 Pro

Samsung dispose déjà de plusieurs SSD M.2. PCie 5.0 à son catalogue et apparemment il ne compte pas s’arrêter en si bon chemin puisqu’un nouveau modèle, le 9100 PRO, vient d’être annoncé.

Equipé d’une interface PCI Exprss 5.0 4x, d’un contrôleur maison et de mémoire NAND Flash 3D TLC, le Samsung 9100 PRO est un petit bolide qui pourra atteindre des taux de transferts de 14.800 Mo/s en lecture et de 13.400 Mo/s en écriture, le tout avec 2200K et 2600K iOPS en lecture – écriture 4K.

Dans un premier temps, le Samsung 9100 Pro sera proposé en trois capacités de stockage : 1 To, 2 To et 4 To, mais le fabricant prévoit d’ores et déjà de lancer un modèle offrant 8 To stockage au cours du deuxième trimestre 2025.

A noter que le 9100 Pro sera disponible au choix avec ou sans dissipateur thermique. Mais vu les débits proposés et histoire d’éviter tout problème lié à la température des puces il sera vivement conseillé dans tous les cas d’installer un dissipateur thermique efficace afin d’éviter les soucis de throttling. qu’on adéjà pu voir par le passé.

Les 9100 Pro de 1 To, 2 To et 4 To seront commercialisés à partir du 18 mars 2025. D’après la branche indienne de Samsung, ils coûteront respectivement 150$, 255$ et 500$. Le modèle 8 To arrivera quant à lui un peu plus tard, durant le 2ème trimestre 2025.