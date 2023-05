Attention : des soucis avec les premiers SSD M.2. PCI Express 5.0

Sur le papier, les récents SSD M.2. NVMe équipés d’une interface PCI Express 5.0 semblent plutôt intéressants surtout qu’ils sont particulièrement véloces avec leurs débits qui dépassent les 10.000 Mo/s en lecture comme en écriture. Bref… de belles bêtes de course.

Sauf que voilà… les bêtes en question semblent malades. En effet, plusieurs sites étrangers qui ont eu entre les mains les SSD Crucial T700 et Corsair MP700, tous deux dotés d’une interface à la norme PCI Express 5.0, ont constaté d’étranges phénomènes.

Si le SSD n’est pas correctement refroidi à l’aide d’un dissipateur thermique : les températures du SSD ont tendance à s’affoler et à s’envoler. Et une fois la température de 86°C atteinte : soit le SSD tourne au ralenti (ce qui est le cas du Crucial T700) soit il s’arrête carrément de fonctionner (c’est ce qui arrive au Corsair MP700) et il est nécessaire de redémarrer le PC pour qu’il soit à nouveau initialisé.

A première vue, on dirait qu’une fois la température de 86°C atteinte, le SSD se met en protection ou en sécurité pour éviter de chauffer encore plus ce qui pourrait à terme provoquer des dégâts matériel.

D’après les dernières investigations, apparemment le problème serait lié à deux facteurs :

Primo les SSD PCIe 5.0 nécessitent d’être utilisés avec un dissipateur thermique efficace pour évacuer correctement la chaleur dégagée par les puces de NAND Flash et le contrôleur. Il faut dire que vu les débits proposés, les SSD PCIe 5.0 ont tendance à énormément chauffer. Par conséquent, même si le constructeur ne fournit pas de dissipateur thermique avec son SSD, il est impératif d’en utiliser un pour profiter sans soucis de son SSD PCIe 5.0. Dans ce cas deux solutions s’offrent à vous : soit utiliser celui fourni avec votre carte mère si vous en avez eu un avec celle-ci, soit en acheter dans le commerce.

Deuxio : le contrôleur Phison E26 qui équipe les SSD PCIe 5.0 disponibles dans le commerce aurait tendance à être dépassé par les événements. Lorsque la température est trop élevée et atteint les 86°C, le contrôleur ne ferait pas correctement son travail. En effet, en fonction de la température du SSD le contrôleur est censé ajuster les débits du SSD afin de lui permettre de fonctionner dans de bonnes conditions, c’est ce qu’on appelle dans le jargon le « thermal throttling ». Dans les faits : lorsque le contrôleur détecte une température élevée, il ne réagit pas correctement et plutôt que de réduire les débits de façon linéaire afin que ça ait le moins d’impact possible et visible pour l’utilisateur : le contrôleur Phison E26 stoppe brutalement le SSD ou réduit d’un coup les débits qui chutent à seulement 101 Mo/s. Le fabricant Phison est au courant du problème et promet l’arrivée prochaine d’une mise à jour de firmware pour corriger ce souci.

Il apparaît dans tous les cas que les SSD M.2. NVMe PCI Express 5.0 sont peut-être sortis un peu trop précipitamment sur le marché. Et surtout les fabricants ont tenté de faire des économies de bout de chandelle en ne livrant pas spontanément de dissipateur thermique avec leur SSD alors que l’utilisation d’un dissipateur est finalement obligatoire pour qu’il fonctionne correctement.

On se rappelle d’ailleurs que depuis l’été dernier, le Corsair MP700 est apparu à plusieurs reprises en photo sur le net (voir ici et là) et à chaque fois il était équipé d’un imposant dissipateur thermique. La dernière photo montrait d’ailleurs le SSD avec un dissipateur surmonté d’un ventilateur pour encore mieux refroidir le SSD. Mais surprise lorsqu’il a été officialisé au début du mois de mai : le Corsair MP700 était vendu nu sans aucun refroidissement.

Au final, si vous comptez investir dans un SSD PCIe 5.0 je pense qu’il vaut mieux attendre. Les premiers modèles ne sont pas exempts de défauts et surtout ils sont très chers (environ 200€ le modèle 1 To, 370€ le modèle 2 To et 655€ en 4 To) alors qu’on trouve les SSD PCIe 3.0 et 4.0 à des prix nettement plus abordables.

Si vous comptez néanmoins vous procurer un SSD PCIe 5.0, je vous recommande vivement d’installer un bon dissipateur thermique pour refroidir la bête. Et surtout installez la mise à jour de firmware dès qu’elle sera disponible.