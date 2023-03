Crucial T700 : un SSD de dernière génération (PCIe 5.0, Phison E26, NAND Flash 232 couches)

Le Crucial T700 est le dernier bébé du fabricant Crucial. C’est un SSD de dernière génération qui tire partie d’une interface PCI Express 5.0 4x. Et comme la majorité des SSD PCIe 5.0 annoncés par la concurrence, ce nouveau modèle est animé par un contrôleur Phison E26 qui offre sur le papier de très bonnes performances.

Outre le fait que le T700 est le tout premier SSD PCIe 5.0 de Crucial, c’est aussi le premier à exploiter de la mémoire NAND Flash 3D à 232 couches développée par Micron (la maison mère de Crucial) et dont on avait déjà parlé par le passé. Le Crucial T700 est doté de la technologie DirectStorage de Microsoft afin d’améliorer les performances et la réactivité du SSD.

A noter que le SSD sera disponible à partir du mois de mai en trois capacités de stockage : 1 To, 2 To et 4 To. Il sera proposé aussi en deux versions : soit le T700 nu, soit le T700 couplé avec un dissipateur thermique.

Au niveau des performances, le Crucial T700 offre des débits qui peuvent atteindre jusqu’à 12.000 Mo/s en lecture et jusqu’à 11.000 Mo/s en écriture en fonction de la capacité du SSD.

Voilà le détail :

Crucial T700 1 To : 11.500 Mo/s en lecture, 8.500 Mo/s en écriture (1200K/1500K iOPs)

11.500 Mo/s en lecture, 8.500 Mo/s en écriture (1200K/1500K iOPs) Crucial T700 2 To : 12.000 Mo/s en lecture, 11.000 Mo/s en écriture (1500K/1500K iOPs)

12.000 Mo/s en lecture, 11.000 Mo/s en écriture (1500K/1500K iOPs) Crucial T700 4 To : 12.000 Mo/s en lecture, 11.000 Mo/s en écriture (1500K/1500K iOPs)

Les T700 de 1, 2 et 4 To sont annoncés avec une endurance de 600 To, 1.200 To et 2.400 To.

Ces nouveaux SSD seront disponibles à partir du mois de mai 2023. Pour l’instant on ne connait pas encore les tarifs.