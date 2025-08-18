Un SSD lilliputien à peine plus grand grand qu’une carte SIM vient d’être présenté par le fabricant BIWIN. Le SSD est vraiment minuscule.

Un SSD rikiki de 2 To de la taille d’une carte SIM

Un SSD lilliputien à peine plus grand grand qu’une carte SIM vient d’être présenté par le fabricant BIWIN. Le SSD est vraiment minuscule. Et contrairement à ce qu’on pourrait croire aux premiers abords, ce n’est pas une carte micro SD mais bien un SSD.

Le mini SSD de BITWIN mesure seulement 15 x 17 mm (sur 1,4 mm d’épaisseur). Et malgré ses mensurations ultra réduites il offre des performances plus que correctes. En effet, le fabricant annonce des débits pouvant atteindre jusqu’à 3.700 Mo/s en lecture et jusqu’à 3.400 Mo/s en écriture.

Le mini SSD exploite de la mémoire NAND Flash 3D TLC et utilise une interface PCI Express 4.0 2 compatible NVMe 1.4. Trois versions du SSD sont annoncées : 512 Go, 1 To et 2 To. A noter que le SSD est annoncé comme étant IP68 c’est à dier résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 3 mètres).

La grosse particularité de ce SSD rikiki c’est qu’il se connecte non pas comme un SSD traditionnel mais en s’insérant dans un caddie un peu à la manière d’une carte SIM. Ce dispositif risque donc d’intéresser les fabricants d’appareils mobile (smartphone, tablette, ultra portable, etc..) qui pourront ainsi proposer une solution de stockage supplémentaire et amovible pour leurs produits.

Reste évidemment à voir quel sera le prix de vente de ce nouvelle soluition de stockage.