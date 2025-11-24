Black Friday : Crucial brade les SSD Crucial X10 et 10 Pro

Black Friday : Crucial casse le prix des SSD portables Crucial X10 et X10 Pro

Durant le Black Friday, les SSD Crucial X10 et Crucial X10 Pro sont à prix cassés sur Amazon.fr. Rappelons que ces SSD portables sont performants et offrent des taux de transferts de plus de 2.000 Mo/s. Plusieurs coloris (bleu, noir et or) sont concernés

Crucial X10

Le X10 est un SSD portable qui mesure 65 x 50 mm de côté pour 10 mm d’épaisseur et qui pèse 32 grammes. Le SSD est animé par un contrôleur Silicon Motion SM2322 et il embarque de la mémoire G9 d’origine Micron. Le X10 répond à la norme IP65, il est résistant à l’eau, à la poussière et à une chute jusqu’à trois mètres. Doté d’une connectique USB Ttpe C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2x2 (20 Gbps) il offre des taux de transferts pouvant atteindre 2.100 Mo/s en lecture

Crucial X10 Pro

Le X10 Pro mesure 65 x 55 mm et pèse 41 grammes. Il exploite lui aussi une interface USB 3.2 Gen2×2 qui offre une bande passante de 20 Gbps. Le fabricant annonce que ce modèle offre des débits soutenus pouvant atteindre 2.100 Mo/s en lecture et 2.000 Mo/s en écriture. 

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

