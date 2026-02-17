Recalbox 10 est disponible avec une flopée de nouveautés !

Les développeurs de Recalbox proposent une nouvelle version majeure de leur distribution spécialisée dans l’émulation rétrograming : Recalbox 10 !

Gaming et Retrogaming
par Sebastien 1

Les développeurs de Recalbox proposent en téléchargement une nouvelle version majeure de leur distribution spécialisée dans l’émulation rétrograming. Recalbox 10 n’est pas une simple mise à jour. C’est une refonte importante qui supporte de nouveaux matériels, qui prend en charge de nouveaux systèmes et qui offre une meilleure expérience utilisateur grâce à de nouvelles fonctionnalités et une interface largement repensée.

Pour rappel, Recalbox est une distribution Linux qui permet d’émuler de nombreuses consoles de notre enfance. Que ce soit la Nintendo, la Super Nintendo, la Game Boy, la Master System, Megadrive, la Neo Geo, ou encore les machines d’arcade, Recalbox peut à peu près tout émuler. Grâce à l’émulation, vous pouvez découvrir (ou redécouvrir) de nombreuses consoles de jeux vidéos et arpenter les dédales de nombreux jeux dont vous n’avez pas eu l’occasion de mettre 

Recalbox 10 présent sur encore plus de matériel

Recalbox peut être installé sur un PC mais aussi sur un Raspberry Pi ou des consoles portables telles que les consoles Anbernic, GPI Case ou Odroid. Mais ce n’est pas tout… en effet la version 10 de Recalbox supporte à présent un plus grand nombre d’appareils. Recalbox 10 peut être installé sur un Raspberry Pi 5 avec 2 Go de mémoire ou un clavier Raspberry Pi 500. La version 10 prend également en charge les derniers boîtiers conçus par Retroflag tels que le 64Pi Case et le DreamCase ou ecnore le boîtier Argon One V3.

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule. Recalbox 10 supporte aussi les consoles portables PC SteamDeck LCD et OLED afin de profiter du retrogaming même en déplacement. L’intégration est assez poussée puisque Recalbox gère directement la luminosité, le son ou encore la mise en veille.

A noter que le support des consoles ASUS ROG Ally et Lenovo Legion Go est aussi présent mais uniquement en version « expérimentale » pour le moment.

Recalbox 10

La version 10 de Recalbox prend en charge les RGB DUAL 2, RGB JAMMA 2, Recalbox Card Reader, le pistolet GunCon 2 pour TV CRT, les trackball/Spinner Taito et Spinner Baolian ainsi que les spinners DIY basés sur Arduino.

L’émulation de Recalbox a aussi été améliorée. Désormais, il est possible d’émuler la première Microsoft Xbox sur PC et sur les Steam Deck. Il est possible d’émuler sur un Raspberry Pi 5 avec 4 Go de RAM les consoles Nintendo DS, GameCube et WiiWares (Wii) et les jeux d’arcade Model 3.

Recalbox 10 est disponible gratuitement sur le site des développeurs.

Voici enfin une vidéo présentant en détail l’ensemble des nouveautés apportées par Recalbox 10 :

  Sulivan

    Il faudra que je pense à mettre à jour mon RPI3 est toujours osus Recalbox 8 :D

