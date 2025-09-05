Un boîtier Dreamcast pour Raspberry Pi 5 chez Retroflag

Si vous êtes passé à côté de l’information, sachez que durant cet été Retroflag n’a pas chômé et a sorti un nouveau boîtier au design rétro destiné au Raspberry Pi 5.

Si vous êtes passé à côté de l’information, sachez que durant cet été (pendant que vous étiez en train de faire bronzette à la plage) le fabricant Retroflag n’a pas chômé et a sorti un nouveau boîtier au design rétro destiné à accueillir un Raspberry Pi 5.

Au fil des ans, le fabricant Retroflag s’est spécialisé dans la fabrication de boîtiers pour Raspberry Pi qui fleurent bon la nostalgie. Chacune de ses créations s’inspirent un peu (beaucoup) des consoles d’antan qui ont marqué notre jeunesse.

Ainsi, le catalogue de la firme se compose de boîtiers aux couleurs de la Nintendo NES, de la Super Nintendo, de la MegaDrive, de la PlayStation, de la Nintendo Game Boy (voir notre test du GPI Case) et de la Nintendo 64.

En pleine période estivale, RetroFlag a lancé un nouveau dispositif : le DREAM CASE. Il s’agit d’un boîtier à destination du Raspberry Pi 5 qui semble fortement inspiré de la mythique console Dreamcast de Sega.

Pour s’en convaincre, il suffit de jeter un coup d’oeil aux photos ci-dessous. Tout y est ! Le même design, le même coloris, et même la trappe du lecteur optique s’ouvre ! On s’y croirait ! Mais cette fois pas question d’insérer un CD ou un DVD dans la console puisque cet emplacement sert uniquement à ranger vos cartes mémoires.

Présentation du boîtier

Sa sa partie supérieure, le Dream Case propose deux boutons : un bouton Power pour allumer la machine, et un bouton Open pour ouvrir le capot du dessus. Dans cet espace, vous pourrez ranger vos micro SD par exemple. A noter que des aérations sont également présentes ce qui permet de faciliter la circulation d’air lorsque le capot est ouvert.

En face avant, on trouve deux ports USB A sur lesquels on peut connecter des manettes de jeux.

Sur la partie gauche du boîtier, on trouve des aérations ainsi qu’une trappe qui donne accès à deux autres ports USB A et à un port Ethernet RJ45.

A l’arrière du Dream Case, on trouve deux ports au format micro HDMI qui permettent de relier l’appareil à un téléviseur ou à un moniteur, ainsi qu’un port USB C pour l’alimentation.

Sous le boîtier, le fabricant a placé un slot pour insérer une carte au format micro SD. Le choix de l’emplacement est assez surprenant, il aurait été plus pratique d’avoir un accès plus facile, histoire de pouvoir changer de carte micro SD en un instant et sans avoir à retourner l’engin dans tous les sens.

A noter que le boîtier est ventilé. Il est fourni avec un dissipateur en aluminium, des pads thermiques et un mini ventilateur afin d’évacuer la chaleur dégagée par le Raspberry Pi 5. Il faut dire que le Pi 5 est certes plus puissant que ses prédécesseurs mais il est aussi plus énergivore et a tendance à dégager plus de chaleur que les modèles précédents. Cette solution ne sera donc pas du luxe.

Le Dream Case de Retroflag est une bonne idée. La sortie de ce nouveau produit devrait ravir les fans de rértogaming qui souhaitent se fabriquer une petite console d’émulation au look sympathique. Attention toutefois : le Dream Case n’accepte que les Raspberry Pi 5. Il n’est pas compatible avec les versions précédentes du Raspberry Pi.

Pour information, le Dreamcase est d’ores et déjà disponible dans le commerce en France. On peut le dégoter par exemple au prix de 29,99€ sur Amazon.fr, ce qui est plus ou moins le prix de la plupart des boîtiers de Retroflag.