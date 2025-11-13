Sony va commercialiser au Japon une PS5 plus abordable

Sony a décidé de mettre sur le marché une version plus abordable de sa célèbre console PS5 à partir du 21 novembre prochain.

La nouvelle est toutefois à prendre avec des pincettes puisque cette console « low cost » sera réservée exclusivement au marché japonais.

En effet, elle imposera des restrictions régionales. Elle ne pourra être utilisée qu’au Japon avec des comptes PlayStation configurés en langue japonaise et avec le Japon comme pays/région. L’interface sera également en japonais et le Playstation Store sera lui aussi en japonais.

Au Pays Du Soleil Levant, cette PS5 Digital Edition exclusive sera vendue au prix de 55.000 yens (environ 306€), soit nettement moins que la PS5 Digital Edition habituelle qui se négocie là bas autour de 73.000 yens (environ 406€).

Avec cette nouvelle déclinaison de la PS5 qui arrive juste avant les fêtes de fin d’année, Sony souhaite conquérir de nouvelles parts de marché au Japon. Le territoire est habituellement dominé par Nintendo qui propose lui aussi une édition « 100% nippone » de sa Nintendo Switch 2.