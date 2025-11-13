Sony va commercialiser au Japon une PS5 plus abordable

Sony a décidé de mettre sur le marché une version plus abordable de sa célèbre console PS5 à partir du 21 novembre prochain.

par Sebastien
Sony a décidé de mettre sur le marché une version plus abordable de sa célèbre console PS5 à partir du 21 novembre prochain. La nouvelle est toutefois à prendre avec des pincettes puisque cette console « low cost » sera réservée exclusivement au marché japonais.

En effet, elle imposera des restrictions régionales. Elle ne pourra être utilisée qu’au Japon avec des comptes PlayStation configurés en langue japonaise et avec le Japon comme pays/région. L’interface sera  également en japonais et le Playstation Store sera lui aussi en japonais.

Sony va commercialiser au Japon une PS5 plus abordable

Au Pays Du Soleil Levant, cette PS5 Digital Edition exclusive sera vendue au prix de 55.000 yens (environ 306€), soit nettement moins que la PS5 Digital Edition habituelle qui se négocie là bas autour de 73.000 yens (environ 406€).

Avec cette nouvelle déclinaison de la PS5 qui arrive juste avant les fêtes de fin d’année, Sony souhaite conquérir de nouvelles parts de marché au Japon. Le territoire est habituellement dominé par Nintendo qui propose lui aussi une édition « 100% nippone » de sa Nintendo Switch 2.

Sebastien 20341 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

