NVIDIA déploie la mise à jour 9.2.2 pour les Shield TV

NVIDIA est en train de déployer une nouvelle mise à jour à destination de l’ensemble de ses boîtiers Shield TV et Shield TV Pro. La mise à niveau permet de basculer verrs Shield Experience 9.2.2.

par Sebastien
NVIDIA Shield TV
0

NVIDIA est en train de déployer une nouvelle mise à jour à destination de l’ensemble de ses boîtiers Shield TV et Shield TV Pro. La mise à niveau permet de basculer verrs Shield Experience 9.2.2 dont le numéro de sous-version est 33.2.0.382. D’après le fabricant, cette nouvelle version vise surtout à améliorer l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Elle corrige aussi un bug audio avec Disney+.

Améliorations

La SHIELD TV est désormais plus accessible aux personnes en situation de handicap grâce à des améliorations de conception et à la compatibilité avec les technologies d’assistance :

  • Un signal sonore d’appairage accompagne les utilisateurs lors de l’appairage de la télécommande et du contrôleur SHIELD, aussi bien lors de la configuration initiale que dans les paramètres.
  • Ajout de la fonction « Bounce Keys ».
  • Implémentation de la fonction de répétition des touches d’accessibilité.
  • Ajout de l’interface utilisateur des paramètres pour le délai d’inactivité en cas d’accessibilité.
  • Prise en charge de la synthèse vocale TalkBack dans 23 langues européennes.

Corrections de bugs

  • Des coupures audio avec Disney+.

Comment installer cette mise à jour ?

La mise à jour de Shield Experience 9.2.2 est actuellement en cours de déploiement. Si vous possédez une ShieldTV, celle-ci vous proposera la mise à jour automatiquement lors de son démarrage. Sinon un petit tour dans les paramètres de la ShieldTV vous permettra de lancer manuellement la mise à jour.

