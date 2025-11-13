NVIDIA déploie la mise à jour 9.2.2 pour les Shield TV

NVIDIA est en train de déployer une nouvelle mise à jour à destination de l’ensemble de ses boîtiers Shield TV et Shield TV Pro. La mise à niveau permet de basculer verrs Shield Experience 9.2.2.

NVIDIA est en train de déployer une nouvelle mise à jour à destination de l’ensemble de ses boîtiers Shield TV et Shield TV Pro. La mise à niveau permet de basculer verrs Shield Experience 9.2.2 dont le numéro de sous-version est 33.2.0.382. D’après le fabricant, cette nouvelle version vise surtout à améliorer l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Elle corrige aussi un bug audio avec Disney+.

Améliorations

La SHIELD TV est désormais plus accessible aux personnes en situation de handicap grâce à des améliorations de conception et à la compatibilité avec les technologies d’assistance :

Un signal sonore d’appairage accompagne les utilisateurs lors de l’appairage de la télécommande et du contrôleur SHIELD, aussi bien lors de la configuration initiale que dans les paramètres.

Ajout de la fonction « Bounce Keys ».

Implémentation de la fonction de répétition des touches d’accessibilité.

Ajout de l’interface utilisateur des paramètres pour le délai d’inactivité en cas d’accessibilité.

Prise en charge de la synthèse vocale TalkBack dans 23 langues européennes.

Corrections de bugs

Des coupures audio avec Disney+.

Comment installer cette mise à jour ?

La mise à jour de Shield Experience 9.2.2 est actuellement en cours de déploiement. Si vous possédez une ShieldTV, celle-ci vous proposera la mise à jour automatiquement lors de son démarrage. Sinon un petit tour dans les paramètres de la ShieldTV vous permettra de lancer manuellement la mise à jour.