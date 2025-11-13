NVIDIA déploie la mise à jour 9.2.2 pour les Shield TV
NVIDIA est en train de déployer une nouvelle mise à jour à destination de l’ensemble de ses boîtiers Shield TV et Shield TV Pro. La mise à niveau permet de basculer verrs Shield Experience 9.2.2.
NVIDIA est en train de déployer une nouvelle mise à jour à destination de l’ensemble de ses boîtiers Shield TV et Shield TV Pro. La mise à niveau permet de basculer verrs Shield Experience 9.2.2 dont le numéro de sous-version est 33.2.0.382. D’après le fabricant, cette nouvelle version vise surtout à améliorer l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Elle corrige aussi un bug audio avec Disney+.
Améliorations
La SHIELD TV est désormais plus accessible aux personnes en situation de handicap grâce à des améliorations de conception et à la compatibilité avec les technologies d’assistance :
- Un signal sonore d’appairage accompagne les utilisateurs lors de l’appairage de la télécommande et du contrôleur SHIELD, aussi bien lors de la configuration initiale que dans les paramètres.
- Ajout de la fonction « Bounce Keys ».
- Implémentation de la fonction de répétition des touches d’accessibilité.
- Ajout de l’interface utilisateur des paramètres pour le délai d’inactivité en cas d’accessibilité.
- Prise en charge de la synthèse vocale TalkBack dans 23 langues européennes.
Corrections de bugs
- Des coupures audio avec Disney+.
Comment installer cette mise à jour ?
La mise à jour de Shield Experience 9.2.2 est actuellement en cours de déploiement. Si vous possédez une ShieldTV, celle-ci vous proposera la mise à jour automatiquement lors de son démarrage. Sinon un petit tour dans les paramètres de la ShieldTV vous permettra de lancer manuellement la mise à jour.