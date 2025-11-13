Battlefield 6 profite d’une nouvelle mise à jour 1.1.1.5

Le jeu Battlefiled 6 est sorti le 10 octobre dernier. Electronics Arts annonce la sortie de la mise à jour 1.1.1.5 qui apporte également son lot de changements.

par Sebastien
Le jeu Battlefiled 6 est sorti le 10 octobre dernier. Le titre a déjà bénéficié de plusieurs mises à jour visant à apporter des améliorations et des correctifs. Aujourd’hui, Electronics Arts annonce la sortie de la mise à jour 1.1.1.5 qui apporte également son lot de changements.

Quels changements pour la mise à jour 1.1.1.5 ?

Mises à jour majeures

  • Correction d’un bug permettant aux joueurs de monter et d’accéder à des zones non prévues en frappant un drone de reconnaissance XFGM-6D avec le marteau de guerre.
  • Correction d’un problème où les missiles à guidage automatique n’étaient pas contrés comme prévu par les contre-mesures ennemies, telles que les fusées éclairantes.
  • Correction d’un problème d’apparition des véhicules en mode Percée et Conquête.
  • Correction de plusieurs problèmes en mode Battle Royale affectant le déroulement des parties, les réanimations d’escouade et les transitions de fin de manche.
  • Amélioration de la progression, du son et de l’interface utilisateur, pour une meilleure clarté, fiabilité et immersion.

Joueur

  • Correction d’un problème de dispersion anormalement élevée lors du passage du sprint au tir en visée.
  • Correction d’un problème de dispersion incorrectement proportionnelle à la vitesse de déplacement, le système supposant systématiquement que le joueur se déplace à vitesse maximale.
  • Amélioration de l’animation d’atterrissage pour réduire les mouvements excessifs de la caméra et de l’arme lors de la visée, améliorant ainsi la stabilité visuelle pendant et après l’atterrissage. Cette mise à jour corrige également les problèmes de décalage de la visée lors des glissades.

Véhicules

  • Correction d’un problème de riposte des missiles à guidage automatique face aux contre-mesures ennemies (leurres, par exemple).

Gadgets

  • Correction d’un bug permettant aux joueurs d’accéder à des zones non prévues en se tenant sur le drone de reconnaissance XFGM-6D et en le frappant avec le marteau.

Cartes et modes

  • Correction d’un problème d’apparition des véhicules en mode Percée et Conquête.
  • Correction d’un problème de démarrage simultané de tous les secteurs et objectifs.
  • Correction d’un problème en mode Point d’attaque sur le Siège du Caire : la destruction ne se réinitialisait pas à la mi-temps.

Interface utilisateur

  • Correction d’un problème dans la personnalisation des véhicules : les préréglages de véhicules antiaériens verrouillés n’affichaient pas correctement leurs critères de déblocage.

Progression

  • Correction d’un problème : le défi « Éliminer 5 ennemis au fusil à pompe sans recharger » ne se terminait pas correctement.
  • Correction d’un problème : la progression de la mission « Ingénieur spécialiste 3 » ne se sauvegardait pas correctement.

Portail

  • Correction d’un problème : la commande « SpawnLoot » ne faisait pas apparaître de munitions ni d’armures.
  • Correction d’un problème : les joueurs ayant le blocage des créations communautaires pouvaient accéder aux expériences communautaires créées par les utilisateurs lorsque le chef de groupe hébergeait une partie.

Audio

  • Correction d’un problème : l’activation de la chaîne radio BF PRO via le Commorose ne produisait aucun son.

REDSEC

Joueur

  • Correction d’un problème où les parties de Battle Royale (Quads) ne se terminaient pas après l’élimination de la dernière équipe.
  • Correction d’un problème où être tué immédiatement après une réapparition mobile pouvait entraîner l’élimination de l’escouade au lieu de la réanimation des coéquipiers restants.
  • Correction d’un problème où les joueurs pouvaient rester bloqués en vue de dessus de la carte après un redéploiement.
  • Correction d’un problème où les joueurs conservaient leur Seconde Chance après un redéploiement et n’accédaient pas à l’écran de fin de manche après leur élimination suivante.

Interface utilisateur

  • Correction d’un problème où tous les membres de l’escouade affichaient la même statistique mise en évidence sur l’écran de placement de l’escouade.

Progression

  • Correction d’un problème où le « Défi Maître Battle Royale 4 » ne suivait pas correctement la progression.
Source Battlefield
Sebastien 20340 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

