Battlefield 6 profite d’une nouvelle mise à jour 1.1.1.5
Le jeu Battlefiled 6 est sorti le 10 octobre dernier. Le titre a déjà bénéficié de plusieurs mises à jour visant à apporter des améliorations et des correctifs. Aujourd’hui, Electronics Arts annonce la sortie de la mise à jour 1.1.1.5 qui apporte également son lot de changements.
Quels changements pour la mise à jour 1.1.1.5 ?
Mises à jour majeures
- Correction d’un bug permettant aux joueurs de monter et d’accéder à des zones non prévues en frappant un drone de reconnaissance XFGM-6D avec le marteau de guerre.
- Correction d’un problème où les missiles à guidage automatique n’étaient pas contrés comme prévu par les contre-mesures ennemies, telles que les fusées éclairantes.
- Correction d’un problème d’apparition des véhicules en mode Percée et Conquête.
- Correction de plusieurs problèmes en mode Battle Royale affectant le déroulement des parties, les réanimations d’escouade et les transitions de fin de manche.
- Amélioration de la progression, du son et de l’interface utilisateur, pour une meilleure clarté, fiabilité et immersion.
Joueur
- Correction d’un problème de dispersion anormalement élevée lors du passage du sprint au tir en visée.
- Correction d’un problème de dispersion incorrectement proportionnelle à la vitesse de déplacement, le système supposant systématiquement que le joueur se déplace à vitesse maximale.
- Amélioration de l’animation d’atterrissage pour réduire les mouvements excessifs de la caméra et de l’arme lors de la visée, améliorant ainsi la stabilité visuelle pendant et après l’atterrissage. Cette mise à jour corrige également les problèmes de décalage de la visée lors des glissades.
Véhicules
- Correction d’un problème de riposte des missiles à guidage automatique face aux contre-mesures ennemies (leurres, par exemple).
Gadgets
- Correction d’un bug permettant aux joueurs d’accéder à des zones non prévues en se tenant sur le drone de reconnaissance XFGM-6D et en le frappant avec le marteau.
Cartes et modes
- Correction d’un problème d’apparition des véhicules en mode Percée et Conquête.
- Correction d’un problème de démarrage simultané de tous les secteurs et objectifs.
- Correction d’un problème en mode Point d’attaque sur le Siège du Caire : la destruction ne se réinitialisait pas à la mi-temps.
Interface utilisateur
- Correction d’un problème dans la personnalisation des véhicules : les préréglages de véhicules antiaériens verrouillés n’affichaient pas correctement leurs critères de déblocage.
Progression
- Correction d’un problème : le défi « Éliminer 5 ennemis au fusil à pompe sans recharger » ne se terminait pas correctement.
- Correction d’un problème : la progression de la mission « Ingénieur spécialiste 3 » ne se sauvegardait pas correctement.
Portail
- Correction d’un problème : la commande « SpawnLoot » ne faisait pas apparaître de munitions ni d’armures.
- Correction d’un problème : les joueurs ayant le blocage des créations communautaires pouvaient accéder aux expériences communautaires créées par les utilisateurs lorsque le chef de groupe hébergeait une partie.
Audio
- Correction d’un problème : l’activation de la chaîne radio BF PRO via le Commorose ne produisait aucun son.
REDSEC
Joueur
- Correction d’un problème où les parties de Battle Royale (Quads) ne se terminaient pas après l’élimination de la dernière équipe.
- Correction d’un problème où être tué immédiatement après une réapparition mobile pouvait entraîner l’élimination de l’escouade au lieu de la réanimation des coéquipiers restants.
- Correction d’un problème où les joueurs pouvaient rester bloqués en vue de dessus de la carte après un redéploiement.
- Correction d’un problème où les joueurs conservaient leur Seconde Chance après un redéploiement et n’accédaient pas à l’écran de fin de manche après leur élimination suivante.
Interface utilisateur
- Correction d’un problème où tous les membres de l’escouade affichaient la même statistique mise en évidence sur l’écran de placement de l’escouade.
Progression
- Correction d’un problème où le « Défi Maître Battle Royale 4 » ne suivait pas correctement la progression.