Le jeu We Were Here Together est gratuit jusqu’à demain soir

Durant 24 heures, le jeu We Were Here Together est offert sur l’Epic Games Store. Vous pouvez le télécharger gratuitement ou l’ajouter gratuitement à votre biblothèque de jeux jusqu’à demain soir 17 heures. Voilà le lien.

Synopsis

Alors que nous explorons ces terres gelées, le malheur nous frappe encore. À travers le blizzard, une fusée éclaire le ciel, suivie d’un appel brisé à la radio… Personne d’autre ne peut les sauver. Pourrons-nous rentrer, ensemble ?

Trailer