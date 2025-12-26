Le jeu We Were Here Together est gratuit jusqu’à demain soir

Durant 24 heures, le jeu We Were Here Together est offert sur l’Epic Games Store. Vous pouvez le télécharger gratuitement ou l’ajouter gratuitement à votre biblothèque de jeux jusqu’à demain soir 17 heures.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien
0

Durant 24 heures, le jeu We Were Here Together est offert sur l’Epic Games Store. Vous pouvez le télécharger gratuitement ou l’ajouter gratuitement à votre biblothèque de jeux jusqu’à demain soir 17 heures. Voilà le lien.

Synopsis

Alors que nous explorons ces terres gelées, le malheur nous frappe encore. À travers le blizzard, une fusée éclaire le ciel, suivie d’un appel brisé à la radio… Personne d’autre ne peut les sauver. Pourrons-nous rentrer, ensemble ?

Trailer

Sebastien 20420 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

