Ce dimanche 8 février 2026, le site Rakuten propose de nombreuses promotions. Et à cette occasion l’enseigne met à disposition un code promotionnel pour aider les clients à réaliser de meilleures affaires encore.

Bon Plan : Rakuten vous offre 25€ de réduction ce dimanche

Ce dimanche 8 février 2026, le site Rakuten propose de nombreuses promotions. Et à cette occasion l’enseigne met à disposition un code promotionnel pour aider les clients à réaliser de meilleures affaires encore.

Le code promo RAKUTEN25 est valable sur l’ensemble du site Rakuten. Il permet d’obtenir 25€ de réduction sur toutes les commandes d’au moins 249€ d’achats.

25€ de remise dès 249€ d’achats avec le code RAKUTEN20

Attention : les deux codes sont valables uniquement ce dimanche 08/02/2026 jusqu’à minuit.