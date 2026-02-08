Bon Plan : Rakuten vous offre 25€ de réduction ce dimanche

Ce dimanche 8 février 2026, le site Rakuten propose de nombreuses promotions. Et à cette occasion l’enseigne met à disposition un code promotionnel pour aider les clients à réaliser de meilleures affaires encore. 

Le code promo RAKUTEN25 est valable sur l'ensemble du site Rakuten. Il permet d'obtenir 25€ de réduction sur toutes les commandes d'au moins 249€ d'achats. 

Le code promo RAKUTEN25 est valable sur l’ensemble du site Rakuten. Il permet d’obtenir 25€ de réduction sur toutes les commandes d’au moins 249€ d’achats.

Attention : les deux codes sont valables uniquement ce dimanche 08/02/2026 jusqu’à minuit.

Bon Plan : Rakuten vous offre 25€ de réduction

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

