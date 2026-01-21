Vente flash : l’iPhone 16e chute à 499€ jusqu’à ce soir minuit

L’iPhone 16e s’affiche aujourd’hui à moins de 500€ sur Rakuten. En effet, jusqu’à ce soir minuit l’iPhone 16e de 128 Go de couleur blanc (et uniquement celui là) ne coûte que 499,99€.

Grâce au code promo RAKUTEN20 dont on parlait dans ce Bon Plan, l’iPhone 16e s’affiche aujourd’hui à moins de 500€ sur Rakuten. En effet, jusqu’à ce soir minuit l’iPhone 16e de 128 Go de couleur blanc (et uniquement celui là) ne coûte que 499,99€ sur Rakuten grâce au code RAKUTEN20. L’iPhone est un modèle importé par le vendeur tiers Bluesky-eu qui a très bonne réputation avec plus de 1.000 ventes à son actif et une note de 4,8 sur 5.

Moins de 500€ l’iPhone 16e c’est un super tarif pour ce smartphone Apple d’entrée de gamme. Il est certes un peu moins puissant que l’iPhone 16 mais il est nettement plus abordable. C’est un smarphone parfait pour ceux qui veulent un iPhone sans pour autant débourser une fortune.

Sur le plan technique, l’iPhone 16e est équipé d’une puce A18 (6 coeurs CPU, 4 coeurs GPU et 16 coeurs Neural Engine) et il embarque 8 Go de mémoire rive. Il supporte par conséquent Apple Intelligence. Son écran écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces offre une résolution de 2532 x 1170 pixels à 460 ppp.

L’iPhone 16e coûte au minimum 719€ sur le site d’Apple. Mais il est trouvable à 599€ sur Amazon.fr ce qui est déjà un peu plus intéressant. Mais à moins de 500 euros sur Rakuten c’est vraiment LA bonne affaire !