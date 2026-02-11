Pour la St Valentin, Aliexpress multiplie les codes promos

En ce moment, Aliexpress lance sa grande campagne de promotions pour la Saint-Valentin. L'enseigne offre jusqu'au 23 février 2026 à minuit jusqu'à 60% de réduction.

Bons Plans
par Sebastien

En ce moment, Aliexpress lance sa grande campagne de promotions pour la Saint-Valentin. L’enseigne offre jusqu’au 23 février 2026 à minuit jusqu’à 60% de réduction à valoir sur les milliers de produits référéncés dans son catalogue.

En parallèle de ces offres,  le célèbre site chinois propose plusieurs codes promos afin de vous aider à dégoter la bonne affaire pour votre dulciné(e) ou tout simplement pour vous faire plaisir en achetant du matériel informatique, des produits Tech, des fringues, ou autres… 

Les différents codes promos listés ci-dessous permettent d’obtenir de 2€ à 65€ de réduction sur votre panier suivant le montant de vos achats.

Opération Saint Valentin sur Aliexpress

Les codes promos de la St Valentin

  • 2€ de remise dès 15€ d’achats sur Aliexpress avec le code CNYFR02 ou FRCNY02
  • 4€ de remise dès 29€ d’achats sur Aliexpress avec le code CNYR04 ou FRCNY04
  • 6€ de remise dès 49€ d’achats sur Aliexpress avec le code CNYFR06 ou FRCNY07
  • 10€ de remise dès 79€ d’achats sur Aliexpress avec le code CNYFR10 ou FRCNY10
  • 20€ de remise dès 159€ d’achats sur Aliexpress avec le code CNYFR20 ou FRCNY20
  • 30€ de remise dès 249€ d’achats sur Aliexpress avec le code CNYFR30 ou FRCSNY30
  • 45€ de remise dès 369€ d’achats sur Aliexpress avec le code CNYFR45 ou FRCNY45

Ces codes promos sont valables sur l’ensemble du site Aliexpress jusqu’au 14 février 2026 à 23h59.  Une autre série de codes sera disponible du 15 au 23/02. Cette news sera donc mise à jour.

Cet article peut contenir des images d'illustration générées à l'aide de l'IA.

Les liens vers Amazon (et d'autres boutiques) sont des liens affiliés sur lesquels Bhmag perçoit une commission.

Sebastien

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

