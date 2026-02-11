AMD offre le jeu Crimson Desert avec certains de ses produits
Bonne nouvelle pour les gamers, le fabricant AMD annonce l’arrivée d’un nouveau bundle avec ses produits. En effet, le jeu Crimson Desert est désormais offert avec certains processeurs ou certaines cartes graphiques du constructeur.
L’offre est valable du 10 février au 25 avril 2026 pour l’achat d’un processeur AMD, d’une carte graphique AMD ou d’un PC équipé de l’un ces composants.
Lors de l’achat de l’un des produis, l’acquéreur obtiendra un code promo lui permettant de télécharger gratuitement le jeu Crimson Desert sur Steam. A noter que le code devra impérativement être utilisé avant le 23 mai 2026 à minuit.
Le détail de l’offre est disponible sur cette page.
Liste des processeurs AMD éligibles :
- AMD Ryzen 9 9950X3D
- AMD Ryzen 9 9900X3D
- AMD Ryzen 7 9850X3D
- AMD Ryzen 7 9800X3D
Liste des cartes graphiques AMD éligibles :
- AMD Radeon RX 9070 XT
- AMD Radeon RX 9070
Et enfin les PC portables éligibles :
- Acer Nitro 16S AI
- Acer Nitro 18 AI
- ASUS TUF Gaming A14
- ASUS ROG Strix G16
- ASUS ROG Strix G18
- ASUS ROG Flow Z13
- HP OMEN MAX 16
- HP OMEN 16
- Lenovo Legion Pro 5
- Lenovo Legion Pro 7
- Lenovo Legion 5
- MSI Raider A16
- MSI Raider A18
- MSI Crosshair A18
- Gigabyte AERO X16
- Razer Blade 16
- Razer Blade 14
A noter ques les PC portables doivent être équipés de l’un des processeurs suivants : AMD Ryzen AI Série 400, AMD Ryzen AI 9 Série 300, AMD Ryzen AI 7 Série 300, AMD Ryzen AI Série Max, AMD Ryzen Série 9000HX, 9000X3D, AMD Ryzen Série 8000HX et AMD Ryzen Série 7000HX, 7000X3D.