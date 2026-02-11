Bonne nouvelle pour les gamers, le fabricant AMD annonce l’arrivée d’un nouveau bundle avec ses produits. En effet, le jeu Crimson Desert est désormais offert avec certains processeurs ou certaines cartes graphiques du constructeur.

Bonne nouvelle pour les gamers, le fabricant AMD annonce l’arrivée d’un nouveau bundle avec ses produits. En effet, le jeu Crimson Desert est désormais offert avec certains processeurs ou certaines cartes graphiques du constructeur.

L’offre est valable du 10 février au 25 avril 2026 pour l’achat d’un processeur AMD, d’une carte graphique AMD ou d’un PC équipé de l’un ces composants.

Lors de l’achat de l’un des produis, l’acquéreur obtiendra un code promo lui permettant de télécharger gratuitement le jeu Crimson Desert sur Steam. A noter que le code devra impérativement être utilisé avant le 23 mai 2026 à minuit.

Le détail de l’offre est disponible sur cette page.

Liste des processeurs AMD éligibles :

AMD Ryzen 9 9950X3D

AMD Ryzen 9 9900X3D

AMD Ryzen 7 9850X3D

AMD Ryzen 7 9800X3D

Liste des cartes graphiques AMD éligibles :

AMD Radeon RX 9070 XT

AMD Radeon RX 9070

Et enfin les PC portables éligibles :

Acer Nitro 16S AI

Acer Nitro 18 AI

ASUS TUF Gaming A14

ASUS ROG Strix G16

ASUS ROG Strix G18

ASUS ROG Flow Z13

HP OMEN MAX 16

HP OMEN 16

Lenovo Legion Pro 5

Lenovo Legion Pro 7

Lenovo Legion 5

MSI Raider A16

MSI Raider A18

MSI Crosshair A18

Gigabyte AERO X16

Razer Blade 16

Razer Blade 14

A noter ques les PC portables doivent être équipés de l’un des processeurs suivants : AMD Ryzen AI Série 400, AMD Ryzen AI 9 Série 300, AMD Ryzen AI 7 Série 300, AMD Ryzen AI Série Max, AMD Ryzen Série 9000HX, 9000X3D, AMD Ryzen Série 8000HX et AMD Ryzen Série 7000HX, 7000X3D.