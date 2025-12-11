Les pilotes Radeon Adrenalin viennent de débarquer en version 25.12.1 WHQL. Les nouveaux drivers ajoutent le support des nouvelles fonctionnalités FSR Redstone.

Les pilotes Radeon Adrenalin viennent de débarquer en version 25.12.1 WHQL. Les nouveaux drivers ajoutent le support des nouvelles fonctionnalités FSR Redstone et ils prennent également en charge les nouvelles cartes graphiques Radeon AI PRO R9600D et R9700S. Plusieurs bugs ont également été corrigés.

Nouvelles fonctionnalités supportés

Prise en charge d’AMD FSR « Redstone »

Nouveaux GPU supportés

AMD Radeon AI PRO R9600D

AMD Radeon AI PRO R9700S

Bugs corrigés

L’option Radeon Anti-Lag 2 peut être indisponible lors de l’utilisation de Counter-Strike 2 (DX11) avec Radeon Anti-Lag 2 activé sur certains produits graphiques AMD, tels que la Radeon RX 9070 XT.

Des plantages système intermittents peuvent survenir lors de l’utilisation de certains écrans HDMI 2.1 à large bande passante en mode veille.

Gel intermittent des applications lors de l’utilisation de l’interface Radeon en jeu.

Plantage intermittent des applications lors de l’utilisation d’ARC Raiders sur la carte Blue Gate avec les produits de la série Radeon RX 9000.

Le changelog des Radeon Adrenalin 25.12.1 WHQL est consultable sur cette page du fabricant, les liens de téléchargement aussi.