NVIDIA publie la version 581.42 WHQL des pilotes GeForce

Les drivers GeForce viennent de pointer le bout de leur nez en version 581.42 WHQL sur les serveurs de NVIDIA. La firme au caméléon indique dans son changelog (voir le pdf) que ses nouveaux pilotes ajoutent le support du DLSS4 dans Battlefield 6 et dans la dernière mise à jour de FBC:Firebreak. Plusieurs bugs ont également été corritgés.

Nouveaux jeux supportés :

Battlefield 6

FBC:Firebreak.

Bugs corrigés dans les jeux :

Battlefield 2042 : Augmentation de nobmre de plantages du GPU lors de l’appel de DXGISwapChain::Present() [5446395]

Forza Horizon 4 : scintillement de la lumière sur les cartes RTX série 50 [5404555]

Planet Coaster 2 : plantage après une mise à jour des pilotes [5447412]

Chute importante du nombre d’images par seconde lors de l’utilisation de Smooth Motion avec la limite de FPS RivaTuner [5476266]

Les pilotes R580 provoquent des saccades dans les jeux utilisant le moteur GODOT [5466820]

Bugs corrigés d’ordre général :

Adobe After Effects / Premiere Pro : plantage au lancement lorsque Smooth Motion est activé globalement [5515256]

Adobe Premiere Pro : certaines configurations système peuvent se bloquer lors de l’exportation avec l’encodage matériel [5431822]

Lorsque la réduction du bruit vidéo est activée, la chrominance est en niveaux de gris [5401959]

Les nouveaux pilotes GeForce 581.42 WHQL sont téléchargeables sur le site de NVIDIA.