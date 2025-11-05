Les drivers GeForce 581.80 WHQL sont disponibles en téléchargement
Les drivers GeForce de NVIDIA arrivent aujourd’hui en version 581.80 WHQL. Les pilotes sont optimisés pour les jeux Call of Duty: Black Ops 7, Anno 117: Pax Romana et Europa Universalis V.
Voilà la liste complète des changements :
Nouveaux jeux supportés
- Call of Duty: Black Ops 7
- Anno 117: Pax Romana
- Europa Universalis V
Bugs corrigés
- F1 25 : Optimisations des performances lors de l’utilisation de la génération d’images DLSS [5422722]
- Les applications Vulkan plantaient au lancement sur les processeurs Core 2 Duo/Core 2 Quad [5509161]
Pour information, les drivers GeForce 581.80 WHQL sont disponibles en téléchargement sur le site de NVIDIA.