Les drivers GeForce de NVIDIA arrivent aujourd’hui en version 581.80 WHQL. Les pilotes sont optimisés pour les jeux Call of Duty: Black Ops 7, Anno 117: Pax Romana et Europa Universalis V. Ils apportent également quelques correctifs.

Voilà la liste complète des changements :

Nouveaux jeux supportés

Call of Duty: Black Ops 7

Anno 117: Pax Romana

Europa Universalis V

Bugs corrigés

F1 25 : Optimisations des performances lors de l’utilisation de la génération d’images DLSS [5422722]

Les applications Vulkan plantaient au lancement sur les processeurs Core 2 Duo/Core 2 Quad [5509161]

Pour information, les drivers GeForce 581.80 WHQL sont disponibles en téléchargement sur le site de NVIDIA.