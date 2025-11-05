Plus de 10 millions de Nintendo Switch 2 vendues !

La Nintendo Switch 2 est un gros succès pour Nintendo. La console s’est écoulée à 10,36 millions d’exemplaires depuis sa sortie.

Sortie le 5 juin dernier, la Nintendo Switch 2 est un véritable succès pour Nintendo. Et les chiffres parlent d’eux mêmes : la console s’est vendue à 3,5 millions d’exemplaires en l’espace de quelques jours seulement peu après sa sortie.

Et la hype n’est jamais retombée. En effet, la Nintendo Switch 2 a franchie le cap des 6 millions de consoles vendues en août 2025. Et aujourd’hui, le succès continue de se confirmer puisque Nintendo annonce qu’à la date du 30 septembre 2025 ce sont 10,36 millions de Nintendo Switch 2 qui ont été adoptées par les joueurs.

Face à ces chiffres affolants, le fabricant a décidé de revoir ses ambitions à la hausse. L’entreprise vise désormais 19 millions de Nintendo Switch 2 vendues la première année contre 15 millions auparavant. Cela dépasse même les 16 millions estimés par les analystes.

En terme de jeux, la Switch 2 totalise déjà 20,62 millions de titres vendus. Et parmi les jeux les plus plébiscités sur la Nintendo Switch 2 c’est Mario Kart World qui domine largement le game avec 9,57 millions d’exemplaires vendus, ce qui n’est d’ailleurs pas très étonnant étant donné qu’il est vendu en bundle avec la machine depuis sa sortie. D’ailleurs 84% des exemplaires de Mario Kart World écoulés l’ont été grâce à ce pack.

De son côté, la Nintendo Switch 1 continue sa carrière tranquillement. Elle vient de passer le cap des 154 millions de consoles vendues, tandis que ses jeux représentent 1,45 milliards de titres écoulés.

Nul doute qu’à l’approche des fêtes de fin d’année, la Nintendo Switch 2 continuera de s’écouler par palettes entières. Sa récente baisse de prix devrait d’ailleurs faciliter sa présence au pied de nombreux sapins.