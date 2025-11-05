Plus de 10 millions de Nintendo Switch 2 vendues !

La Nintendo Switch 2 est un gros succès pour Nintendo. La console s’est écoulée à 10,36 millions d’exemplaires depuis sa sortie.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien
1

Sortie le 5 juin dernier, la Nintendo Switch 2 est un véritable succès pour Nintendo. Et les chiffres parlent d’eux mêmes : la console s’est vendue à 3,5 millions d’exemplaires en l’espace de quelques jours seulement peu après sa sortie.

Et la hype n’est jamais retombée. En effet, la Nintendo Switch 2 a franchie le cap des 6 millions de consoles vendues en août 2025. Et aujourd’hui, le succès continue de se confirmer puisque Nintendo annonce qu’à la date du 30 septembre 2025 ce sont 10,36 millions de Nintendo Switch 2 qui ont été adoptées par les joueurs.

Plus de 10 millions de Nintendo Switch 2 vendues !

Face à ces chiffres affolants, le fabricant a décidé de revoir ses ambitions à la hausse. L’entreprise vise désormais 19 millions de Nintendo Switch 2 vendues la première année contre 15 millions auparavant. Cela dépasse même les 16 millions estimés par les analystes.

En terme de jeux, la Switch 2 totalise déjà 20,62 millions de titres vendus. Et parmi les jeux les plus plébiscités sur la Nintendo Switch 2 c’est Mario Kart World qui domine largement le game avec 9,57 millions d’exemplaires vendus, ce qui n’est d’ailleurs pas très étonnant étant donné qu’il est vendu en bundle avec la machine depuis sa sortie. D’ailleurs 84% des exemplaires de Mario Kart World écoulés l’ont été grâce à ce pack.

Plus de 10 millions de Nintendo Switch 2 vendues !

De son côté, la Nintendo Switch 1 continue sa carrière tranquillement. Elle vient de passer le cap des 154 millions de consoles vendues, tandis que ses jeux représentent 1,45 milliards de titres écoulés.

Nul doute qu’à l’approche des fêtes de fin d’année, la Nintendo Switch 2 continuera de s’écouler par palettes entières. Sa récente baisse de prix devrait d’ailleurs faciliter sa présence au pied de nombreux sapins.

Surprise ! Le prix de la Nintendo Switch 2 a encore baissé (maj3)

Sebastien 20324 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
1 commentaire
  1. kaneda

    Quand je vois les stocks énorme dans les magasins et la baisse de prix actuelle, je reste septique sur le succès vu par nintendo. Je pense qu’ils visaient plus haut…

    Répondre
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

