Nintendo Switch 2 : déjà 3,5 millions de consoles vendues !

Malgré les nombreuses critiques qui visent la Nintendo Switch 2 depuis sa sortie, que ce soit concernant la faible autonomie de la machine, son tarif jugé trop élevé, l’absence de Youtube et de Twitch sur la console, ou encore les problèmes de Joy-Con Drift qui n’ont toujours été résolus, la console se vend bien et même très bien.

Dans un communiqué de presse publié par Nintendo, la firme annonce avoir écoulé 3,5 millions de Nintendo Switch 2 en l’espace de quatre jours seulement. Ces chiffres donnent le vertige. Ca en fait le meilleur lancement mondial pour une console Nintendo et même une console toutes marques confondues

A titre de comparaison, la 1ère Switch s’était écoulée à 2,7 millions d’unités en 4 semaines. Et du côté de chez SONY, il avait fallu 6 semaines pour atteindre les 4,2 millions de PS4 vendues, tandis que la PS5 s’était écoulée à 4,4 millions d’exemplaires en 7 semaines.

Voilà le communiqué de Nintendo :

La Nintendo Switch 2 se vend à plus de 3,5 millions d’unités dans le monde en quatre jours

Nintendo Co., Ltd. a annoncé que sa nouvelle console, la Nintendo Switch 2, s’était vendue à plus de 3,5 millions d’unités dans le monde en quatre jours après sa sortie, le 5 juin 2025. Il s’agit du record mondial de ventes pour une console Nintendo sur ces quatre premiers jours.

La Nintendo Switch 2 succède à la Nintendo Switch et dispose d’un écran plus grand et plus réactif, ainsi que de nouvelles manettes Joy-Con 2 magnétiques, offrant des performances graphiques et de traitement améliorées, ouvrant la voie à de nouvelles façons de jouer. Grâce à la nouvelle fonctionnalité GameChat, les joueurs peuvent discuter en direct ou en vidéo, ou partager leur écran de jeu, avec leurs amis en ligne tout en jouant, d’une simple pression sur le nouveau bouton C de la manette Joy-Con 2.

La gamme comprend le coffret Mario Kart World pour Nintendo Switch 2, comprenant une console Nintendo Switch 2 en japonais (Japon uniquement) et une version numérique de Mario Kart World, un jeu exclusif à la Nintendo Switch 2 sorti le même jour. Cette offre à prix abordable est idéale pour ceux qui envisagent d’acheter la console et le jeu.