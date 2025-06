L’app Youtube sera bientôt dispo sur la Nintendo Switch 2

Depuis la sortie de la Nintendo Switch 2, plusieurs utilisateurs ont constaté que l’application Youtube (pourtant présente et fonctionnelle sur la 1ère Nintendo Switch) ne fonctionnait pas sur la nouvelle console de Nintendo.

Du coup, pour répondre aux réclamations des gamers, les développeurs de Youtube se sont exprimés sur X (ex Twitter) afin de les rassurer. On peut lire sur ce post X que Nintendo et Youtube travaillent main dans la main pour sortir une application compatible avec la Nintendo Switch 2.

Nous travaillons avec Nintendo pour que YouTube soit bientôt disponible sur la Switch 2. Pour consulter la liste des appareils compatibles, rendez-vous ici : https://goo.gle/3HuvcWI

Les développeurs rappellent au passage que l’app Youtube est déjà présente sur plusieurs consoles de jeux :

Microsoft : Xbox Series X/S, Xbox One X/S, Xbox One, Xbox 360,

Xbox Series X/S, Xbox One X/S, Xbox One, Xbox 360, Nintendo : Switch

Switch Sony : PS5 Pro, PS5, PS4 Pro, PS4, PS3

Cette actualité sera mise à jour dès que l’application sera disponible pour la Switch 2.