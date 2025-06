Jusqu’à présent, cette carte d’extension était disponible en seulement deux capacités de stockage : 1 To et 2 To. Mais Seagate vient d’annoncer l’arrivée d’un modèle 4 To.

Il est maintenant possible de stocker 4 To de jeux sur les Xbox Series S et X grâce à Seagate

Afin d’augmenter la capacité de stockage des consoles Xbox Series S et Xbox Series X, Seagate propose depuis plusieurs années une solution de stockage qui se présente sous la forme d’une carte d’extension à insérer dans la console.

Jusqu’à présent, cette carte d’extension était disponible en seulement deux capacités de stockage : 1 To et 2 To. Mais Seagate vient d’annoncer l’arrivée d’un modèle 4 To ce qui permettra aux gamers de stocker encore plus de jeux dans la console de Microsoft.

Le constructeur explique :

Les titres AAA dépassant fréquemment les 100 Go, une capacité de stockage supérieure est essentielle pour une expérience de jeu ininterrompue. La nouvelle carte d’extension de stockage de 4 To de Seagate offre aux joueurs Xbox la liberté de télécharger et de jouer à leurs jeux à succès, leurs titres indépendants et leurs médias préférés sans craindre de manquer d’espace. Conçue en collaboration avec Xbox, cette carte d’extension offre une simplicité d’utilisation, des temps de chargement rapides et une capacité maximale. Principaux avantages : Capacité de stockage massive : Avec 4 To, les joueurs peuvent stocker et jouer même aux derniers titres riches en contenu et aux fichiers volumineux.

Intégration fluide : Le disque s’adapte parfaitement à la puissance de la Xbox Series X|S, offrant la même vitesse et les mêmes performances que le SSD interne de la console.

Architecture Xbox Velocity : Le disque est exclusivement compatible avec l’architecture Xbox Velocity, offrant des temps de chargement plus rapides, des environnements plus riches et une expérience de jeu plus immersive.

Optimisé pour la Xbox Series X|S : Jouez à des jeux Xbox optimisés pour la Xbox Series X|S directement depuis le disque sans sacrifier les graphismes, la latence, les temps de chargement ou la fréquence d’images.

Compatibilité avec les anciennes versions : Des milliers de jeux Xbox seront plus performants sur la carte de stockage que sur leur console d’origine.

Démarrage rapide : Plus besoin de transférer des fichiers ni de gérer le stockage. Branchez simplement la carte d’extension et commencez à jouer.

L’arrivé de cette nouvelle capacité est plutôt bonne pour les joueurs qui disposent d’une ludothèque bien remplie sur leur console Xbox Series S et Xbox Series X. Par conte attention car la carte d’extension de 4 To coûte tout de même 499,99€ ce qui n’est pas vraiment à la portée de toutes les bourses. Et les modèles 1 To et 2 To coûtent toujours respectivement 194,99€ et 359,99€ sur le site de Seagate.