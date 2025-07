Une Game Boy en Lego pour les fans de retrogaming

Fruit d’une nouvelle collaboration entre Nintendo et Lego, le nouveau set Lego 72046 devrait ravir les fans de Nintendo et les amateurs de retrogaming.

Fruit d’une nouvelle collaboration entre Nintendo et Lego, le nouveau set Lego 72046 devrait ravir les fans de Nintendo et les amateurs de retrogaming. Et pour cause, nous avons droit cette fois-ci à une reproduction en briques de la célèbre Nintendo Game Boy sortie en 1990 dans nos contrées.

La Game Boy de Lego reprend plus ou moins les mêmes dimensions que la mythique console de Nintendo, mais surtout elle est suffisament détaillée pour que la nostalgie opére. On reconnaît immédiatement son design, ses boutons A et B, sa croix multi directionnelle et ses boutons Start et Select.

Tout y est ! Lego a même poussé le vice jusqu’à implanté un faux écran pour donner encore plus de réalisme à ce petit bijou. Plusieurs vignettes interchangeables sont fournies représentant différents jeux.

Le look de la Game Boy semble plutôt réussi, la reproduction plus que fidèle. Nul doute que ça devrait plaire aux fans. D’autant plus que deux (fausses) cartouches de jeux sont également fournies avec la machine. La première est à l’effigie de Super Mario Land, la seconde représente Zelda. A noter que des supports sont aussi fournis pour la console et les cartouches afin qu’on puisse les exposer facilement dans une vitrine ou sur une étagère.

Pour le moment, le set Lego 72046 n’est pas encore disponible dans le commerce. Sa sortie est prévue le 1er octobre 2025. On peut toutefois précommander le set sur le site de Lego ou sur les différentes boutiques en ligne qui le référencent. Il est dispo par exemple au prix de 59,99€ sur Amazon.fr.