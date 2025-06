Et si on pouvait brancher un SSD M.2. sur la Nintendo Switch 2 ?

Comme vous n’êtes pas sans le savoir, la Nintendo Switch 2 dispose en interne d’un espace de stockage de 256 Go pouvant être utilisé pour stocker les jeux. Pour les gamers qui ont une ludothèque importante et qui ont besoin de plus de place, il est possible d’étendre cette capacité de stockage avec les nouvelles cartes mémoires micro SD Express, qui sont nettement plus rapides que les micro SDXC traditionnelles.

Le problème c’est que ce type de carte micro SD Express est encore assez peu répandu et coûte relativement cher. En effet, une micro SD Express SanDisk « Nintendo officielle » de 256 Go coûte 59,99€ (que ce soit sur Amazon.fr, CDiscount ou Fnac) alors qu’une capacité équivalente, toujours en « Nintendo officielle » coûte seulement 26€ en micro SDXC.

Pour palier à ce problème et à ce coût élevé, des bidouilleurs ingénieux ont décidé de mettre au point un adaptateur afin d’exploiter le connecteur micro SD Express de la Nintendo Switch 2 non pas pour y connecter une carte micro SD Express comme prévu initialement par Nintendo, mais un SSD M.2. NVMe au format 2230.

L’idée d’un tel adaptateur est théoriquement et techniquement possible car le slot micro SD Express de la Nintendo Switch 2 supporte la norme SD Express 7.1 qui exploite une interface PCI Express 3.0 1x et utilise le protocole NVMe pour la communication. L’adaptateur permettrait donc d’accéder à l’interface PCIe du slot micro SD Express afin d’y connecter un SSD M.2. NVMe tout ce qu’il y a de plus standard. Et vu ses faibles dimensions (22 mm de large sur 30 mm de long) un modèle au foramt 2230 seemble le plus adéquat.

Pour l’instant, le développement du projet est en cours… L’équipe développe activement la configuration et les essais de PCB. En théorie, l’adaptateur devrait fonctionner sans souci. Les développeurs pointent toutefois du doigt un possible problème : l’alimentation d’un SSD M.2. NVMe pourrait réclamer plus de puissance que ce permet la Nintendo Switch 2, c’est pourquoi un SSD M.2. 2230 « low voltage » ou « low power » serait recommandé.

Si cet adaptateur voir le jour, ça pourrait être une solution intéressante pour accroître considérablement et à moindre coût la capacité de stockage de la Nintendo Switch 2. Imaginez un peu : avoir à dispositon 1 To ou 2 To de stockage sur sa console portable grâce à un SSD M.2. 2230 que l’on trouve entre 60 et 100€ sur le net. Ca laisse rêveur….

A voir toutefois si Nintendo verrait d’un bon oeil l’arrivée d’un tel accessoire sur sa console…. Et s’il ne serait pas amener à s’y opposer ou à restreindre son utilisation.

En attendant, vous pouvez suivre l’avancée du projet sur cette page hébergée sur Github.