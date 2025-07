Surprise ! Un pack Pokemon de la Nintendo Switch 2 en précommande.

Nintendo France a annoncé qu’un nouveau bundle serait prochainement disponible. Le nouveau pack comprendra la Nintendo Switch 2 et le jeu Legendes Pokemon Z-A.

Comme vous n’êtes pas sans le savoir, jusqu’à maintenant la Nintendo Switch 2 était proposée dans le commerce en deux variantes. Il y a tout d’abord la boîte seule qui contient la Nintendo Switch 2 (et bien sûr ses accessoires). Depuis sa sortie, celle-ci est annoncée officiellement au prix public de 469,99€ mais on peut la trouver généralement un peu moins chère sur le weh en cherchant bien…

Il existe aussi un pack, un peu plus cher, qui contient non seulement la console Nintendo Switch 2 mais aussi le jeu Mario Kart World. Il s’agit d’un pack proposé en édition limitée. Depuis la sortie de ce pack, Nintendo a toujours indiqué que le nombre d’exemplaires était limité et que sa commercialisation s’arrêterait de toute façon à l’automne 2025. Attention : le jeu Mario Kart World est fourni avec la machine mais pas en version physique. En effet, seul un code de téléchargement se trouve dans la boîte : il permet de télécharger Mario Kart World sur l’eshop. Prix de vente officiel du pack : 509,99€.

Mais bonne nouvelle pour les fans de Pokemon : Nintendo France a annoncé dans ce post sur X qu’un nouveau bundle serait prochainement disponible. Le nouveau pack comprendra la Nintendo Switch 2 et le jeu Legendes Pokemon Z-A.

Nintendo anonce que le pack sera disponible dans le commerce à partir du 16 octobre prochain. En attendant, il est d’ores et déjà possible de préccommander ce pack sur plusieurs boutiques en ligne au tarif de 499,99€.

Pack Nintendo Switch 2 + Legendes Pokemon Z-A à 499,99€ sur CDiscount

Pack Nintendo Switch 2 + Legendes Pokemon Z-A à 499,99€ sur Fnac.com

A noter que l’arrivée de ce nouveau bundle est une bonne nouvelle pour les fans et de Nintendo ainsi que les fans de Pokémon. Par contre, le fait que la console soit une Nintendo Switch 2 tout ce qu’il y a de plus classique dans ce pack est un peu surprenant, dans la mesure où Nintendo nous a habitué par le passé à des consoles personnalisées avec bon nombre de ses packs.

Voilà la bande annonce de Legendes Pokemon Z-A :

Les deux autres packs sont toujours disponibles.

Nintendo Switch 2

La console Nintendo Switch 2 est fournie avec une paire de joy-cons 2, des dragones pour les joy-cons 2, une station d’accueil pour charger la Switch 2 et la connecter au téléviseur, un support pour joy-cons 2, un adaptateur secteur, un câble hdmi.

Pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World

Ce pack « Nintendo Switch 2 + Mario Kart World » est proposée en série limitée par Nintendo jusqu’à la fin de l’automne. Il contient la Nintendo Switch 2 et tous ses accessoires, ainsi qu’un code de téléchargement pour récupérer Mario Kart World sur l’eshop de Nintendo.