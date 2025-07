TerraMaster D1 SSD Plus : boîtier USB4 pour SSD M.2. NVMe

Le fabricant TerraMaster vient de sortir un nouveau produit qui porte le nom de D1 SSD Plus. C’est un boîtier en aluminium dans lequel on peut installer un SSD M.2. NVMe afin de s’en servir comme SSD portable.

L’engin est plutôt joli et sa conception en aluminium intégrant des ailettes devrait permettre de conserver le SSD au frais, même pendant les lourds transferts de fichiers. A noter que le D1 SSD Plus offre la particularité d’être équipé d’un port USB Type C qui répond à la norme USB4 (40 Gbps) mais il reste également rétro compatible avec les normes précédentes (USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, Thunderbolt 3/4/5) si votre PC n’est pas équipé de port USB4.

D’après le constructeur, le D1 Plus est assez performant. En effet lorsqu’il est équipé d’un SSD M.2. NVMe assez véloce comme par exemple un SSD Samsung 990 PRO ou un WD Black SN850X, il est possible d’atteindre des taux de transfert de 3.853 Mo/s en lecture et de 3.707 Mo/s en écriture. Toujours d’après TerraMster, le transfert d’une vidéo de 3 Go ne comprendrait qu’une seconde sur l’appareil.

Le D1 SSD Plus de TerraMster est déjà disponible dans le commerce. Le fabricant annonce un prix de vente de 119,99€ pour son boîtier externe ce qui semble tout de même assez élevé sachant que le boîtier est vendu nu. Il faudra donc ajouter à ce tarif le prix d’un bon SSD NVMe.