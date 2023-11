ADATA SE920 : un SSD portable USB4 avec ventilateur intégré

Le SE920 d’ADATA est un SSD portable dont on a déjà eu l’occasion de parler sur Bhmag en début d’année lorsqu’il a été exposé pour la première fois au CES 2023 de Las Vegas.

Le SE920 d’ADATA est un SSD portable dont on a déjà eu l’occasion de parler sur Bhmag en début d’année (voir cette news) lorsqu’il a été exposé pour la première fois au CES 2023 de Las Vegas.

Si aujourd’hui on parle à nouveau du ADATA SE920 c’est pour une bonne raison : il vient d’être annoncé officiellement par le constructeur. Comme on peut le voir sur cette page, le SE920 est un SSD portable qui offre la particularité d’être équipé d’une connectique USB4 à 40 Gbps. Concrètement, ce SSD offre grâce à cette interface des débits de 3.800 Mo/s en lecture et de 3.700 Mo/s en écriture.

Le SE920 dispose d’un port USB type C qui répond à la norme USB4 mais qui reste rétrocompatible avec les normes USB 3.2 et USB 2.0. Il suporte par ailleurs les normes Thunderbolt 3 et 4.

A noter que pour refroidir le SSD et éviter les problèmes de Throttling, le fabricant a équipé son SSD portable d’un mini ventilateur. Celui-ci s’actionne en étirant le boîtier. En positon normale, le boîtier mesure 105 mm de long x 64,2 mm de large x 15,9 mm d’épaisseur et lorsqu’il est étiré sa longueur passe à 122,56 mm.

Couvert par une garantie de cinq ans, le SE920 existe en deux capacités : 1 To et 2 To. Pour le moment, le prix de vente n’est pas connu.