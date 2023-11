Après X (ex Twitter) et Snapchat, c’est maintenant au tour de Facebook et Instagram de proposer une option payante sur leur site.

Après X (ex Twitter) et Snapchat, c’est maintenant au tour de Facebook et Instagram de proposer une option payante sur leur site. Moyennant le paiement de 9,99€ par mois les utilisateurs de Facebook et Instagram pourront profiter d’un réseau social dépourvu de publicités.

Le groupe Meta explique sur son site :

Pour respecter l’évolution de la réglementation européenne, nous introduisons une nouvelle option d’abonnement dans l’UE, l’EEE et la Suisse. En novembre, nous offrirons aux personnes qui utilisent Facebook ou Instagram et qui résident dans ces régions le choix de continuer à utiliser gratuitement ces services personnalisés avec des pubs, ou de s’abonner pour ne plus voir des pubs. Pendant que les gens sont abonnés, leurs informations ne seront pas utilisées pour des publicités. Les habitants de ces pays pourront s’abonner à une redevance pour utiliser nos produits sans publicité. Selon l’endroit où vous l’achetez, cela coûtera 9,99 dollars par mois sur le web ou 12,99 dollars/mois sur iOS et Android. Quel que soit l’endroit où vous achetez, l’abonnement s’appliquera à tous les comptes Facebook et Instagram liés dans le Centre de comptes d’un utilisateur. Comme c’est le cas pour de nombreux abonnements en ligne, la tarification iOS et Android tient compte des frais qu’Apple et Google facturent au moyen de politiques d’achat respectives.



Reste maintenant à savoir si les utilisateurs actuels de Facebook et Instagram seront nombreux (ou pas) à sauter le pas et s’acquitter de 9,99€ par mois pour accéder à leur réseau social sans publicités.