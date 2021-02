Faut-il utiliser un convertisseur vidéo pour publier une vidéo YouTube sur Instagram ?

YouTube est encore la plateforme la plus populaire pour créer et partager des vidéos au monde entier et à sa communauté. Néanmoins, Instagram est aussi de plus en plus populaire en la matière, notamment avec ses fameuses « stories ». Cependant, pour qu’une vidéo soit bien mise en valeur sur Instagram, il va falloir penser à convertir fichiers et audios afin qu’ils soient lisibles facilement.

Quel format de fichier choisir pour Instagram ?

Pour publier une vidéo sur YouTube, vous pouvez utiliser différents formats. Les vidéastes professionnels mettent leurs vidéos en HD, voire en 4 K pour offrir la meilleure expérience possible. Sur Instagram, il n’est pas question d’utiliser des formats aussi lourds. Le réseau social s’appuie sur des smartphones moins performants et favorise la rapidité et la simplicité.

Grâce à un logiciel comme Movavi Video Converter, vous pouvez très simplement convertir tous vos fichiers vidéos au format nécessaire pour Instagram. Prenez votre vidéo, qu’elle soit en Full-HD, en 4 K ou en 720 p et placez-la dans le logiciel. Convertissez-la ensuite simplement en MP4 H.264 comme vous le propose le logiciel et votre vidéo sera parfaitement adapté à Instagram.

La question du format visuel sur Instagram

Les vidéastes en herbe remarquent généralement une autre différence fondamentale entre YouTube et Instagram : le ratio de l’image (c’est-à-dire sa hauteur par rapport à sa longueur). YouTube accepte tous les ratios et encourage évidemment les plus classiques sur un ordinateur : 2,35, 1,85 et 16:9 bien sûr. Sur Instagram, c’est le format 1:1 qui est le plus répandu.

Ce format, on l’appelle aussi généralement « le format carré ». Effectivement, l’image est carrée, ce qui permet de l’adapter aux écrans des téléphones, quelles que soient leur taille et leur orientation. Heureusement, un logiciel de qualité vous permettant de convertir le format de fichier vous permettra également de modifier le ratio de votre image. Pensez à bien la recadrer pour conserver l’essentiel de l’action visible. N’hésitez pas à jouer sur ces variations de format.

Quel type de vidéo pour quel format sur Instagram ?

Sur YouTube, les vidéastes sont libres de publier n’importe quel type de vidéo dans n’importe quel format. Bien sûr, le contenu de la vidéo et de nombreux détails vont déterminer son traitement par l’algorithme. Cependant, les vidéastes profitent d’une grande liberté. Sur Instagram, vos vidéos doivent correspondre à certaines exigences.

Une « story », par exemple, ne pourra pas dépasser les 15 secondes. En revanche, son ratio pourra être de 9 h 16, soit une vidéo filmée au téléphone en mode portrait. Un vidéo sur votre profil ne pourra pas durer plus de 60 secondes, mais elle pourra avoir tous les ratios de votre choix. En revanche, son aperçu sera toujours au ratio 1:1. Enfin, l’onglet IGTV (de plus en plus populaire) vous permet de mettre en ligne des vidéos de 15 secondes à 10 minutes dans le ratio de votre choix.