Comment éditer des vidéos TikTok : conseils pour réussir

TikTok a conquis le monde en un éclair, devenant une plateforme où les utilisateurs peuvent mettre en avant leur créativité, leur talent et leur humour à travers de courtes vidéos.

Cependant, avec une multitude de créateurs qui souhaitent rester sous les feux des projecteurs, il est impératif de trouver des moyens novateurs pour se démarquer et rendre vos vidéos plus attrayantes. L’édition joue un rôle crucial à cet égard.

Dans cet article, nous explorerons comment créer une vidéo TikTok et l’éditer pour garantir le succès, en incluant les fonctionnalités d’édition intégrées à l’application et les meilleures applications d’édition vidéo tierces. Plongeons-nous dans le sujet et découvrons comment faire briller vos TikTok vidéos.

Comment filmer et éditer vos vidéos TikTok

Le tournage et le montage de vidéos TikTok peuvent être effectués directement dans l’application elle-même. Vous pouvez enregistrer une vidéo TikTok en utilisant ce guide étape par étape :

Etape 1. Filmez vos videos TikTok

Que vous filmiez un nouveau TikTok ou que vous utilisiez la fonction Duet and Stitch, vous devez connaître quelques règles :

Cadrez votre plan

Assurez-vous que votre sujet (vous ou ce que vous voulez filmer) est correctement cadré dans votre caméra. Utilisez la règle des tiers pour créer une composition équilibrée.

Choisissez un éclairage optimal

Les vidéos bien éclairées sont plus attrayantes visuellement. La lumière naturelle est le choix optimal, mais vous pouvez également investir dans des lampes annulaires abordables pour smartphone afin d’obtenir de meilleures conditions d’éclairage.

Stabilisez votre prise de vue

Les prises de vue tremblantes peuvent être distrayantes. Utilisez un trépied ou stabilisez votre smartphone pour maintenir la vidéo stable.

Utilisez la fonction de minuterie

TikTok propose une fonction de minuterie qui vous permet de définir un compte à rebours avant le début de l’enregistrement. Cela est utile pour les vidéos en solo où vous devez prendre position.

Étape 2. Éditez votre vidéo TikTok

Une fois que vous avez enregistré votre vidéo, TikTok met à votre disposition toute une gamme de fonctionnalités d’édition pour améliorer votre contenu. Voici ce que vous pouvez donc faire :

Ajustez la vitesse d’enregistrement

Vous pouvez accélérer ou ralentir vos séquences pour mettre en valeur certaines actions, créer des effets dramatiques, ou tout simplement rendre votre vidéo plus captivante. Expérimentez avec différentes vitesses pour voir ce qui fonctionne le mieux pour votre contenu.

Utilisez des filtres et des effets pour améliorer votre vidéo

TikTok propose une large gamme de filtres, des ambiances rétro aux effets futuristes. L’application des filtres peut ajouter une esthétique unique à votre contenu et l’aider à se démarquer dans le flux des utilisateurs. Explorez différentes options pour trouver celle qui convient à votre style.

Ajoutez des autocollants à votre vidéo

Les autocollants peuvent être un ajout amusant et engageant à vos vidéos. Faites preuve de créativité avec les autocollants pour rendre votre contenu plus divertissant.

Rognez et coupez

Vous pouvez également utiliser l’outil de rognage vidéo pour supprimer les sections indésirables ou créer des transitions fluides sur TikTok.

Étape 3. Rédigez des légendes

Ajouter des légendes à vos vidéos TikTok est essentiel pour engager votre public et faire passer votre message. Voici comment tirer le meilleur parti de cette fonctionnalité :

Ajoutez du texte manuellement à votre vidéo

Utilisez l’outil de texte de TikTok pour ajouter des légendes manuellement. C’est idéal pour fournir du contexte ou mettre en avant des points clés de votre vidéo.

Utilisez des légendes automatiques pour le son parlé

TikTok propose une fonction de légendes automatiques qui transcrit le son parlé. Cela améliore l’accessibilité et rend vos vidéos plus conviviales pour les spectateurs.

Personnalisez vos légendes

Expérimentez avec différents styles de texte, tailles et couleurs pour rendre vos légendes visuellement attrayantes et en accord avec le thème de votre contenu.

Ajustez la durée de vos légendes

Veillez à ce que vos légendes restent à l’écran pendant une durée appropriée. Vous pouvez régler le timing pour correspondre au rythme de votre vidéo.

Créez des légendes concises et informatives

Gardez vos légendes concises et informatives. Utilisez-les pour mettre en évidence les messages clés, les blagues ou les explications de votre vidéo.

Ajoutez des hashtags

Intégrez des hashtags pertinents dans vos légendes pour améliorer la découvrabilité de votre contenu. Recherchez les hashtags tendances dans votre créneau et utilisez-les de manière stratégique.

Incitez à l’action avec des appels à l’action et du texte à l’écran

Incitez à l’action avec des appels à l’action et du texte à l’écran pour vos publications sur les réseaux sociaux . Encouragez vos spectateurs à agir en ajoutant des appels à l’action à l’écran et du texte. Que ce soit « Suivez pour en voir plus, » « Aimez si vous êtes d’accord, » ou « Partagez cette vidéo, » ces incitations peuvent stimuler l’engagement.

Étape 4. Ajoutez de l’audio et des effets sonores

Le bon choix d’audio et d’effets sonores peut sublimer vos vidéos TikTok et les rendre plus agréables. Voici comment utiliser le son de manière efficace :

Utilisez de la musique et des sons tendances

TikTok propose une vaste bibliothèque de musiques et d’effets sonores. Utiliser ceux qui peuvent rendre votre vidéo plus accessible et attirer l’attention des amateurs de musique. Cela peut grandement contribuer à la promotion pour TikTok , en rendant vos vidéos plus attractives et en augmentant leur visibilité sur la plateforme.

Synchronisez vos vidéos avec le rythme

Assurez-vous que le contenu et les montages de votre vidéo sont synchronisés avec le rythme de la musique ou du son que vous utilisez. Cela peut créer une expérience de visionnage plus immersive et agréable.

Créez un audio original à potentiel viral

Envisagez de créer votre propre audio ou effets sonores originaux ayant le potentiel de devenir viraux. Un audio original peut distinguer votre vidéo de la masse.

Enregistrez un commentaire vocal

Si votre vidéo nécessite une narration ou des commentaires, enregistrez un commentaire vocal dans TikTok pour fournir du contexte ou raconter l’histoire.

Jouez avec les effets vocaux

TikTok propose des effets vocaux qui peuvent ajouter de l’humour ou de l’originalité à vos commentaires vocaux. Expérimentez avec ces effets pour créer une expérience audio engageante.

Top 5 applications de montage vidéo TikTok

Bien que les fonctionnalités d’édition intégrées à TikTok soient puissantes, certains créateurs préfèrent utiliser des applications tierces de montage vidéo pour des options d’édition plus avancées.

Voici les cinq meilleures applications de montage vidéo TikTok :

Movavi Video Editor

Movavi Video Editor est populaire parmi les créateurs TikTok. Cette application offre un ensemble complet d’outils d’édition pour améliorer facilement vos vidéos TikTok, que vous soyez débutants ou éditeurs expérimentés. Movavi vous permet de découper, ajouter de la musique, appliquer des filtres et créer des effets visuels époustouflants.

CapCut

CapCut est un autre choix populaire pour le montage vidéo TikTok. Il offre une variété d’outils pour ajouter des effets spéciaux, des transitions, du texte et de la musique. L’interface conviviale de l’application facilite la création de contenu engageant.

VSDC

VSDC est un programme de montage de clips gratuit, réputé pour sa polyvalence et ses outils puissants. Bien qu’il soit principalement utilisé sur des ordinateurs de bureau, il offre une large gamme de fonctionnalités avancées de montage vidéo, ce qui en fait un favori parmi les créateurs de vidéos. Cependant, en raison de sa nature basée sur le bureau, vous devez télécharger une photo ou une vidéo sur votre appareil mobile pour les mettre sur TikTok.

VideoPad

VideoPad est un éditeur intuitif convivial qui offre une interface simple pour un montage vidéo rapide et efficace. Il convient aux débutants ou à ceux qui souhaitent modifier des vidéos sur leur ordinateur de bureau avant de les télécharger sur TikTok.

AVS VIdeo Editor

Avec AVS vidéo éditeur pour Windows , vous pouvez couper, découper, ajouter des transitions, appliquer des effets et insérer du texte dans vos vidéos. Il prend en charge divers formats vidéo et permet une exportation vidéo facile.

Conclusion

Le montage des vidéos TikTok est un art qui peut vous aider à vous démarquer et à captiver l’attention de millions d’utilisateurs sur la plateforme. TikTok récompense les vidéos qui retiennent les utilisateurs sur l’application, et les vidéos créées au sein de la plateforme ont plus de chances d’être promues dans le fil « Pour Vous ».

Les fonctionnalités d’édition intégrées à TikTok facilitent la création de contenu engageant directement dans l’application. Cependant, pour un montage plus avancé, les applications tierces offrent une gamme d’outils puissants pour vous aider à créer des vidéos de haute qualité.

Que vous choisissez TikTok pour rédiger votre vidéo ou une application tierce, vous pouvez produire des vidéos TikTok virales qui captivent votre public, augmentent vos abonnés et deviennent des sensations virales sur la plateforme. N’oubliez pas de sauvegarder les vidéos TikTok pour préserver vos créations ou les partager avec d’autres !