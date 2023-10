Epic Games offre deux jeux sur le thème d’Halloween

A l’approche d’Halloween, deux jeux un peu bizarres ont offerts sur l’Epic Games Store. Le premier porte le nom de Tandem: a Tale of Shadows, le second : The Evil Within 2.

Tandem: A Tale of Shadows redéfinit le genre du jeu de plateformes/réflexion avec un système de jeu unique associant vue aérienne et défilement horizontal dans un style graphique exceptionnel. Aidez Emma et Fenton, un ours en peluche, à élucider la disparition mystérieuse du célèbre magicien Thomas Kane.

Pour sauver sa fille, l’inspecteur Sebastian Castellanos replonge dans le monde des cauchemars dans The Evil Within 2. Luttez pour survivre au cœur d’une réalité terrifiante à l’aide d’armes, de pièges et de furtivité dans cette suite signée Tango Gameworks.