Nintendo augmente le prix de la Nintendo Switch 1

La Nintendo Switch 2 atteint des chiffres de vente affolant, plus de 6 millions de consoles ont été vendues depuis sa sortie. Et la bonne vieille Nintendo Switch 1 n’est pas en reste puisqu’elle s’est tout de même écoulée à 980.000 exemplaires durant le dernier trimestre écoulé. Et bien que ss ventes soient en baisse, sa mise à la retraite ne semble pas pour tout de suite…

C’est dans ce contexte que Nintendo vient d’annoncer que le prix de vente de la Switch 1 va être revu à la hausse. Pour l’instant l’augmentation ne concerne que l’Amérique du Nord mas il ne serait pas étonnant que l’Europe et le reste du monde soit également concerné d’ici peu de temps.

Aux Etats Unis, le prix de la Nintendo Switch 1 a augmenté de 30 à 50 dollars en fonction du modèle concerné.

Nintendo Switch Lite : 229,99$ (au lieu de 199,99$)

229,99$ (au lieu de 199,99$) Nintendo Switch : 339,99$ (au lieu de 299,99$)

339,99$ (au lieu de 299,99$) Nintendo Switch OLED : 399,99$ (au lieu de 349,99$)

A noter qu’une hausse de prix a également eu lieu sur les accessoires, y compris les Joy-Con 2.

Pour l’instant aucune augmentation du tarif de la Nintendo Switch 2 est prévue. Mais reste à voir ce que l’avenir nous réserve… Les décisions de Trump pourraient changer radicalement la donne dans les jours ou les semaines à venir…

Nintendo a notamment déclaré :