Battlefield 6 : Quand ? Quel prix ? Quelle config ?

Electronic Arts a annoncé que le jeu Battlefield 6 serait officiellement disponible le 10 octobre 2025 sur les plateformes suivantes : PC, PS5, Xbox Series S et Xbox Series X.

Battefield 6 sera décliné en deux versions :

la version standard qui coûera 69,99€ sur PC (ou 79,99€ sur consoles)

la version Phantom annoncée à 99,99€ sur PC (109,99€ sur consoles). Cette version contiendra des armes et des skins en plus. Le détail est affiché ici.

A noter que les précommandes sont déjà ouvertes, et il est possible de précommander le jeu sur Steam, sur l’Epic Games Store ou même sur cette page d’ Amazon.fr où les différentes versions et les différentes plateformes sont proposées.

Beta ouverte

Afin que les joueurs puissent tester le jeu avant sa sortie une période de beta test va se dérouler à partir du 7 août. Les détails et les modalités de participation sont indiqués ici sur le site de Battlefield 6.

Quelles configurations pour Battlefield 6 ?

Configuration recommandée pour PC

Système d’exploitation: Windows 11

Processeur (AMD): AMD Ryzen 7 3700X

Processeur (Intel): Intel Core i7-10700

Mémoire: 16 Go

Carte graphique (AMD): AMD Radeon RX 6700-XT

Carte graphique (Nvidia): Nvidia RTX 3060Ti

Direct X: DX12

Connexion Internet: Requise

Espace disque dur: SSD – 80 Go

Configuration minimale requise pour PC