Nouvelle gamme de SSD chez Western Digital : WD Blue SN5100

Western Digital s’apprête à commercialiser un nouveau SSD M.2. NVMe d’entrée de gamme : le WD Blue SN5100. Celui-ci succèdera au WD Blue SN500 qui a été lancé l’année dernière. Il en reprendra d’ailleurs une partie des caractéristiques techniques, comme par exemple son format 2280, son interface PCI Express 4.0 4x ou encore le type de mémoire utilisé (de la NAND Flash QLC).

Plus performant que son prédécesseur, le WD Blue SN5100 offrira des taux de transferts pouvant atteindre jusqu’à 6.600 Mo/s en lecture et jusqu’à 6.500 Mo/s en écriture. Quatre versions sont attendues : 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To. Elles offriront respectivement une endurance de 300 TBW, 600 TBW, 900 TBW et 1200 TBW.

Pour l’instant, les tarifs ne sont pas connus mais on devrait être fixé aseez rapidement puisque Western Digital devrait officialiser cette nouvelle dans les jours à venir. A noter que les SSD SN5100 seront couverts par une garantie de cinq ans.