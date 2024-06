WD Blue SN5000 : nouveau SSD M.2. signé Western Digital

Western Digital étoffe sa gamme de SSD avec un nouveau SSD M.2. NVMe d’entrée de gamme : le WD Blue SN5000. C’est un SSD qui dispose d’une interface PCI Express 4.0 et qui embarque de la mémoire NAND Flash 3D

Le WD Blue SN5000 existe en quatre capacités de stockage : 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To. Voilà les débits proposés par chaque modèle :

SN5000 500 Go : 5.000 Mo/s en lecture, 4.000 Mo/s en écriture (460K/770K iOPS)

5.000 Mo/s en lecture, 4.000 Mo/s en écriture (460K/770K iOPS) SN5000 1 To : 5.150 Mo/s en lecture, 4.900 Mo/s en écriture (730K/770K iOPS)

5.150 Mo/s en lecture, 4.900 Mo/s en écriture (730K/770K iOPS) SN5000 2 To : 5.150 Mo/s en lecture, 4.850 Mo/s en écriture (650K/770K iOPS)

5.150 Mo/s en lecture, 4.850 Mo/s en écriture (650K/770K iOPS) SN5000 4 To : 5.500 Mo/s en lecture, 5.000 Mo/s en écriture (690K/900K iOPS)

A noter que les modèles de 500 Go, 1 To et 2 To sont équipés d’une mémoire NAND Flash 3D TLC alors que le modèle 4 To dispose d’une mémoire NAND Flash 3D QLC qui se révèle un peu plus performante comme on peut le voir d’après les débits des différents SSD.

Couverts par une garantie de cinq ans, les SSD WD Blue SN5000 offrent respectivement une endurance de 300 TBW, 600 TBW, 900 TBW et 1200 TBW. Leurs MTTF atteint 1,75 millions d’heures.

A niveau tarifaire, Western Digital affiche cette nouvelle gamme de SSD à 65,99€ (500 Go), 89,99€ (1 To), 157,99€ (2 To) et 316,99€ (4 To).