Corsair lance un SSD M.2. au format 2230 de 2 To

Corsair a dévoilé un nouveau SSD qui porte le nom de MP600 Mini R2. C’est un SSD M.2. NVMe très compact au format 2230 qui mesure 22 mm de large sur 30 mm de long. Généralement, ce type de SSD très compact se destine en priorité aux machines ultra portables et aux consoles de jeu PC.

Le MP600 Mini R2 offre une capacité de stockage de 2 To. Il est animé par un contrôleur Phison E27T et il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC à 176 couches. Le SSD exploite une interface PCI Express 4.0 4x.

En terme de performances, Corsair annonce des taux de transferts de 7.000 Mo/s en lecture et de 6.200 Mo/s en écriture, et jusqu’à 1000K et 750K iOPS en lecture/ écriture 4K. L’endurance du MP600 Mini R2 atteint 1.200 TBW pour une durée de vie estimée à 1,5 millions d’heures.

Pour information, une version 1 To a été mise sur le marché en avril 2023. Le modèle 1 To coûte actuellement 95€ sur Amazon.fr alors que la version 2 To se négocie à 264€ sur Amazon.fr.