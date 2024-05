Un SSD survitaminé chez Corsair : le MP700 Pro SE

Corsair continue d’étoffer sa gamme de SSD MP700 qui exploite une interface PCI Express 5.0. Ainsi, après le MP700 puis le MP700 lancé en fin d’année dernière, le constructeur annonce aujourd’hui l’arrivée du MP700 Pro SE.

C’est un SSD encore plus véloce que les précédents qui offre des taux de transferts de 14.000 Mo/s en lecture et de 12.000 Mo/s en écriture.

Pour se faire, le MP700 Pro SE exploite une interface PCI Express 5.0 4x, un contrôleur Phison E26 et de la mémoire NAND Flash 3D TLC 232 couches d’origine Micron.

A noter que le MP700 Pro SE existe uniquement en deux (grosses) capacités de stockage : 2 To et 4 To. Dans les deux cas, le SSD est annoncé avec des débits pouvant atteindre jusqu’à 14.000 Mo/s en lecture et 12.000 Mo/s en écriture.

Le MP700 Pro SE de 4 To est déjà référencé sur le site de Corsair au prix de 719,99€. Sauf erreur de ma part, le modèle de 2 To ne semble pas encore y est être listé.

Pour information, le MP700 Pro SE de 4 To s’affiche également à 621,71€ sur Amazon.fr qui annonce une disponibilité en stockage d’ici la fin juillet.