Corsair dévoile un second SSD M.2. PCIe 5.0 : le MP700 Pro

Le fabricant Corsair annonce maintenant la sortie d’un nouveau SSD M.2. PCie 5.0. Après le MP700 lancé en mai dernier, c’est désormais au tour du MP700 Pro de faire son apparition.

Le MP700 Pro dispose également d’un contrôleur Phison E26, il exploite une interface PCI Express 5.0 4x et il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC.

Trois capacités de stockage sont annoncées : 1 To, 2 To et 4 To mais seules les deux premières sont disponibles immédiatement. Le modèle 4 To arrivera un peu plus tard… (probablement début 2024). A noter que plusieurs déclinaisons du SSD sont proposées : avec ou sans système de refroidissement.

Du côté des performances, le MP700 Pro est annoncé avec des débits pouvant atteindre 12.400 Mo/s en lecture et 11.800 Mo/s en écriture.

Sans refroidissement, le SSD MP700 Pro de 1 To coûte 209,99€ alors que la version 2 To vaut 354,99€. Equipé d’un dissipateur thermique, le MP700 Pro coûte 224,99€ en 1 To et 379,99€ en 2 To.