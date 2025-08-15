Happy Birthday ! BHMAG a 25 ans aujourd’hui !!!

Aujourd’hui est un grand jour puisque BHMAG célèbre ses 25 ans d’existence sur la toile. Hé oui déjà 25 ans !!! Que le temps passe vite !!

par Sebastien
Aujourd’hui est un grand jour puisque BHMAG célèbre ses 25 ans d’existence sur la toile. Hé oui déjà 25 ans !!! Que le temps passe vite !! Je sais que certains d’entre vous étaient déjà présents à l’époque et continuent de consulter régulièrement les actualités et les tests de BHMAG, d’autres ont pris le train en cours de route à un moment ou à un autre… Dans tous les cas, merci de votre fidélité !

Pour rappel, la toute première version du site a été mise en ligne le 15 août 2000. Le site, qui s’appelait à l’époque Blue-Hardware.com, était principalement axé dans le domaine du stockage optique (lecteur/graveur CD puis passage au DVD et enfin Blu-ray). Depuis de l’eau a coulé sous les ponts et dans le monde qui nous entoure le stockage optique a laissé sa place au stockage à base de mémoire flash, que ce soit les clés usb, les cartes mémoires et bien sûr les SSD.

Au fil des années, BHMAG a su se diversifier afin de vous proposer  un contenu qui réponde le plus possible à vos besoins et à vos centres d’intérêt. Ainsi, en plus du stockage on s’est mis à aborder ensemble d’autres thématiques et à proposer d’autres types de contenu comme par exemple les trucs et astuces, les bons plans, les téléchargements, etc…

Pour cela, j’aimerai vous remercier toutes et tous de soutien et votre fidélité durant toutes ces années. C’est grâce à vous que cette aventure est possible depuis autant de temps. Durant ces vingt-cinq années écoulées, BHMAG a vécu des hauts et des bas. Mais l’ensemble est extrêmement positif et je suis fier de gérer ce site depuis autant d’années. Certes, ce n’est pas forcément facile tous les jours de gérer tout seul un site web tel que celui-ci (aussi bien sur le plan rédactionnel, technique, comptable ou administratif) mais je fais du mieux que je peux.

Merci à vous, lecteurs et lectrices, merci aux modérateurs, merci aux fabricants et agences de presse qui jouent le jeu depuis toutes ces années. 

Je vous dis à très vite sur Bhmag !

Un peu de nostalgie…

Voilà à quoi ressemblait le site à ses débuts :


en 2001


en 2002


en 2007


en 2009


en 2010


en 2011


en 2014


en 2017

7 commentaires
  1. BlackP

    Lecteur depuis le début, LONGUE VIE A BHMAG!

    Répondre
  2. fredonline

    Bonne continuation

    Répondre
  3. Conrad

    Je te souhaite un joyeux anniversaire BHMag, et plein de longues années de prospérité.

    Répondre
  4. SManu

    25 ans déjà, que de souvenirs ! Comme à l’époque, je consulte le site au moins une fois par jour.
    Merci Sébastien pour ton investissement et pour encore plein d’années de BHMAG, oui, on est très égoïstes en tant que lecteurs ;-)

    Répondre
  5. jdp

    Bon anniv bhmag
    bonne continuation seb

    Répondre
  6. Bis

    Bon anniversaire & longue vie.

    Répondre
  7. francesfamer

    Joyeux anniv’ ! en attendant les 25 prochaines années ! ;o)

    Répondre
