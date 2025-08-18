Apple dévoile iOS 18.6.1

Apple vient de publier la version 18.6.1 d’iOS. La mise à jour est assez mineure puisqu’elle se contente de réactiver aux Etats-Unis la fonction qui indique le taux d’oxygène dans le sang via les Apple Watch.

Apple vient de publier la version 18.6.1 d’iOS. La mise à jour est assez mineure puisqu’elle se contente de réactiver aux Etats-Unis la fonction qui indique le taux d’oxygène dans le sang via les Apple Watch. La fonctionnalité est déjà fonctionnelle en France et dans le reste du monde, cette fois-ci elle concerne exclusivement les États-Unis.

Voilà les changements annoncés officiellement par Apple :